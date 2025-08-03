Потеря веса без усилий: в кофе нашли "сжигатель" висцерального жира

Кофе / © Pixabay

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Новое датское исследование показало, что молекула, которая содержится в нефильтрованном кофе, может уменьшить вес и вредный жир на животе — даже без изменений в питании.

Об этом пишет издание Earth

Речь идет о веществе кафестол — природный компонент кофейных масел, который в значительных количествах содержится в эспрессо, френч-прессе и турецком кофе. Именно его исследователи из Steno Diabetes Center Aarhus протестировали в виде очищенной капсулы.

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Результат: за 12 недель участники потеряли в среднем почти 2 фунта (около 900 г) веса и 5% висцерального жира — того самого «скрытого» жира, который обволакивает органы и вызывает диабет и сердечные болезни.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 40 взрослых с избыточным весом. Их поделили на две группы — одна принимала по 6 мг кафестола дважды в день, другая — плацебо. В течение 12 недель участники не меняли своего рациона, но им разрешили пить только одну чашку нефильтрованного кофе в день (чтобы избежать «наложения» эффекта).

Ученые проводили МРТ для измерения жира в брюшной полости и проверяли показатели крови — уровень сахара, печеночные ферменты и давление.

Что удалось достичь

Снижение веса: -2% (среднее -0,88 кг) в группе с кафестолом

Уменьшение висцерального жира: -5% (440 мл)

Улучшение работы печени: фермент ГГТ снизился на 15%, что считается положительным сигналом в профилактике диабета

А вот уровень глюкозы, давление и подкожный жир существенно не изменились.

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Почему это важно

Кафестол уже привлекал внимание в экспериментах на животных, потому что, как показали ранние исследования, улучшает секрецию инсулина. Хотя в новом испытании на людях инсулиновая чувствительность осталась без изменений, результаты свидетельствуют, что кафестол может прицельно влиять на метаболизм глубокого жира, не затрагивая остальные параметры.

Ученые предполагают, что вещество активирует митохондрии в жировых клетках, побуждая организм «сжигать» запасы, а не накапливать их.

В прошлых исследованиях большие дозы кафестола (10+ мг/день) повышали уровень «плохого» холестерина. Но в рамках этого исследования (12 мг/день) роста холестерина не наблюдалось.

Несмотря на это, людям с сердечно-сосудистым риском рекомендуют дождаться более масштабных исследований, прежде чем принимать добавки с кафестолом.

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Кафестол — интересная находка для ученых, которая демонстрирует потенциал в борьбе с ожирением, особенно с опасным внутренним жиром. Хотя диеты и физическая активность остаются главным рецептом для здоровья, кофе — снова на шаг ближе к статусу «функционального напитка».

Напомним, ранее мы писали о новых исследованиях показывают, что кофе и даже чай могут иметь значительно больше пользы для здоровья, в частности, снижать риск некоторых болезней.