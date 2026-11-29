Отец, мать и брат умерли из-за водки: мужчина 20 лет пил без остановки, но нашел спасение в тюрьме 2 Всех убила водка: мужчина бросил пить после заключенного

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Отец, мать и брат умерли из-за злоупотребления алкоголем. Сам мужчина два десятилетия был пьяницей, однако смог изменить жизнь после заключения.

Историю вырвавшегося из многолетней алкогольной зависимости мужчины рассказала польская психологиня и специалист по лечению зависимостей Йоанна Щербатий для издания Onet.

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Мужчина вырос в семье, где алкоголь был неотъемлемой частью повседневной жизни. Пили мать, отец и дедушка. Потом к ним присоединился и он сам. Мужчина был средним сыном в семье и фактически не знал иного образа жизни.

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20 лет в алкогольном тумане

Поляк признавался, что в течение примерно 20 лет практически не трезв. Иногда запои продолжались целую неделю, а в другие периоды он мог не пить несколько дней. Однако такие перерывы были непродолжительными — обычно до следующей пятницы.

Он жил в разных притонах, а дома появлялся редко, ведь там продолжали пить мать и старший брат. Из-за постоянного опьянения мужчина почти не помнит того периода своей жизни.

Особенно болезненными воспоминаниями для него стали смерти близких. На похоронах отца он был нетрезв. Впоследствии умер и брат, также злоупотреблявший алкоголем.

«Он был отличным человеком, просто спился, и водка его убила. Все его очень жалели», — вспоминал муж брата.

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Заключение помогло избавиться от зависимости

В конце концов, мужчина попал в тюрьму по подозрению в краже, хотя до сих пор не уверен, действительно ли совершил это преступление, поскольку тогда был пьян.

Однако заключение неожиданно изменило его судьбу. Мужчина отбывал наказание в терапевтическом отделении, где смог пройти лечение от алкогольной зависимости.

«Меня подставили, но это действительно хорошо, потому что я провел некоторое время в реабилитационном отделении и бросил пить», — рассказывал поляк.

То, что было невозможным на свободе, произошло за решеткой. Он получился чистым и с тех пор не пил. Потребовалось заключение, чтобы понять, что жизнь стоит того, чтобы жить иначе.

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Впрочем, начало трезвой жизни оказалось непростым. Бывшие собутыльники не понимали, почему он отказывается выпивать даже во время празднований. Они удивлялись, что по возвращении из тюрьмы их давний приятель больше не хочет присоединяться к застолиям.

«Я знал: если сорвусь, то уже никогда не перестану пить. И отца, и матери, и даже брата уже не было. Всех их убила водка. А я после этой тюрьмы хотел жить», — объяснял мужчина.

Сначала поляк получил водительские права, потому что когда пил, у него никогда не было времени. Впоследствии начал посещать группу поддержки для анонимных алкоголиков, а затем пошел работать на стройку.

Как только мужчина нашел работу, он отремонтировал квартиру своей матери и продал ее. Он знал, что должен изменить свое окружение, потому что рано или поздно снова начнет пить. Взамен купил небольшую квартиру-студию в другом районе города и встретил женщину, которая также имела опыт алкогольной зависимости. Они сблизились, и впоследствии между ними возникли отношения.

Пара вместе уже более десяти лет. Все это время оба остаются трезвыми и воспитывают маленькую дочь.

Теперь они не только поддерживают друг друга, но и помогают другим людям, пытающимся преодолеть зависимость.

Из бывших собутыльников почти ни с кем не осталось связи. Многие из них уже умерли. Однажды мужчина встретил давнего знакомого, тоже отказавшегося от алкоголя. Они возобновили общение, но теперь уже трезвыми.

«Кажется, мы остались вдвоем из старой компании. Мы друг для друга доказательством того, что выбраться из этого все-таки возможно», — отметил он.

Раньше мы писали, что произойдет с организмом, если отказаться от алкоголя в месяц.

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