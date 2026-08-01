Потеряла нос после удара собаки: женщина рассказала, как редкая болезнь изменила ее жизнь — фото

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56-летняя Джейн Хардман из Великобритании уже много лет живет с протезом носа после того, как редкое аутоиммунное заболевание разрушило ткани ее лица.

Женщина убеждена, что хотя удар головой от домашней собаки и не стал причиной болезни, именно она помогла вовремя заметить первые симптомы опасного заболевания, передает Need To Know.

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Сегодня Джейн стремится сделать все возможное, чтобы другие люди не столкнулись с такими же тяжелыми последствиями из-за поздней диагностики.

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Жительница города Реддитч в графстве Вустершир рассказала изданию, что ее нос полностью разрушился после развития АНЦА-ассоциированного васкулита — редкого аутоиммунного заболевания, вызывающего воспаление кровеносных сосудов.

Джейн Хардман до потери носа / © needtoknow.co.uk

Первые проблемы возникли еще в 2012 году после того, как ее собака по кличке СеСе случайно ударила хозяйку головой по лицу. Вскоре после этого нос начал отекать, появились кровотечения и постоянная заложенность.

Прошло около двух лет, прежде чем врачам удалось установить правильный диагноз.

По словам Джейн, медики долго не могли понять, что именно происходит, в то время как ее нос постепенно начал буквально «проваливаться» внутрь.

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Джейн Хардман / © needtoknow.co.uk

Лишь после консультации узкого специалиста ей назначили анализ крови, который подтвердил АНЦА-ассоциированный васкулит. Это группа аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система ошибочно атакует здоровые кровеносные сосуды, вызывая их воспаление, отек и сужение.

Васкулит может быть связан с инфекциями, другими заболеваниями или приемом некоторых лекарственных препаратов, хотя во многих случаях точную причину установить не удается.

Джейн Хардман / © needtoknow.co.uk

Для сдерживания развития болезни Джейн был назначен курс химиотерапии в форме таблеток. Несмотря на лечение ткани носа были полностью разрушены, поэтому женщине пришлось установить протез.

«Потеря носа – чрезвычайно редкое явление. Я горжусь тем, как я с этим справилась. Я до сих пор принимаю лекарства и, вероятно, буду принимать их всегда, но будущее выглядит невероятно светло. Мне не сказали, какая у меня ожидаемая продолжительность жизни, но сначала я погуглила это — и прогнозы были неутешительными. Сейчас у меня ремиссия, и я чувствую себя хорошо. Теперь у меня нормальная продолжительность жизни, и это бесценно», – рассказала Джейн.

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Джейн Хардман / © needtoknow.co.uk

Несмотря на пережитое, женщина научилась жить со своим протезом и даже шутит по повседневным неудобствам.

«Я горжусь своим носом. Зимой я стараюсь одеваться теплее, потому что когда очень холодно, из него иногда капает, что, собственно, всегда вызывает у меня улыбку. Когда я одеваю водолазки или обжатую одежду, он обычно откидывается назад, и это никогда не прекращает меня смешить. Мой нос теперь является частью меня, так же, как и у любого другого».

Джейн Хардман / © needtoknow.co.uk

Затем Джейн пригласили в эфир программы This Morning, где она открыто рассказала о своей истории, чтобы привлечь внимание к малоизвестному заболеванию.

Она убеждена, что ее случай уже помог изменить подход к лечению васкулита, а клинические рекомендации постепенно усовершенствуются, чтобы другие пациенты могли получить диагноз значительно раньше и избежать тяжелых осложнений.

По словам британки, насколько ей известно, она является единственным человеком, потерявшим нос именно из-за васкулита.

Сегодня Джейн также занимается просветительской деятельностью в благотворительной организации Vasculitis UK.

«Я искренне верю, что моя собака спасла мне жизнь. Собаки могут чувствовать запах болезни Паркинсона и рака, и я думаю, что она это почувствовала».

Джейн Хардман с протезом носа / © needtoknow.co.uk

В последнее время в жизни женщины произошли и положительные перемены. После установки специальных трубок в уши полностью исчезли проблемы со слухом, из-за которых раньше она пользовалась слуховыми аппаратами.

Впрочем, последствия заболевания до сих пор сказываются. Из-за поражения левого глаза Джейн перенесла три операции, после которых у нее развился хронический синдром сухого глаза. Врачи предложили лечение с помощью инъекций ботокса, однако связано с риском возникновения двоения в глазах.

Кроме того, каждые шесть месяцев женщина проходит курс химиотерапии для поддержания заболевания в состоянии ремиссии.

Джейн Хардман / © needtoknow.co.uk

Напомним, новый препарат для лечения ВИЧ успешно прошел испытания на людях.

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