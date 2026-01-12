Поздний ужин и ночные перекусы: пять последствий для вашего здоровья

В ночное время усвоение питательных веществ может быть менее эффективным / © Pexels

Если вы привыкли есть на ночь, то должны знать, что последствия могут затронуть не только вашу фигуру. Пища после 8 часов вечера может иметь множество побочных эффектов, включая повышенную кислотность желудка и нарушение сна.

Об этом пишет Health Shots.

С поздним приемом пищи обычно связывают увеличение веса, однако употребление пищи после 8 часов вечера имеет и массу других последствий. Прием пищи поздно вечером может привести к расстройству желудка или нарушению сна у некоторых людей.

Проблемы с пищеварением

Скорость метаболизма в организме имеет тенденцию к замедлению вечера, что влияет на эффективность пищеварения. Поздний прием пищи может привести к более медленному расщеплению пищи и вызвать дискомфорт в ЖКТ.

Чувствительность к инсулину

Инсулин, играющий решающую роль в регулировании уровня сахара в крови, может быть менее эффективным в ответ на поздний прием пищи. Сниженная чувствительность к инсулину может способствовать затруднениям в поддержании метаболического здоровья и здорового веса.

Нарушение сна

Употребление тяжелой или жирной пищи перед сном может вызвать дискомфорт в ЖКТ и расстройство желудка. Повышенная кислотность желудка из-за ночного перекуса может повлиять на режим и качество сна.

Избыток калорий

Ночные перекусы часто очень сытные, что может способствовать избытку калорий, потребляемых за день. Без компенсации в течение дня этот избыток может со временем содействовать увеличению веса.

Усвоение питательных веществ

В ночное время усвоение питательных веществ может быть менее эффективным. Индивидуальные отличия в циркадных ритмах и процессах пищеварения делают это влияние неодинаковым среди людей.

Раньше мы писали о том, что некоторые привычки незаметно мешают потере веса. Поздние и плотные ужины, сладости перед сном, бездумные перекусы за экраном и нерегулярный сон способны сбивать обмен веществ, усиливать голод и усугублять результат.