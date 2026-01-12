- Дата публикации
Поздний ужин и ночные перекусы: пять последствий для вашего здоровья
Пища перед сном влияет не только на метаболизм.
Если вы привыкли есть на ночь, то должны знать, что последствия могут затронуть не только вашу фигуру. Пища после 8 часов вечера может иметь множество побочных эффектов, включая повышенную кислотность желудка и нарушение сна.
С поздним приемом пищи обычно связывают увеличение веса, однако употребление пищи после 8 часов вечера имеет и массу других последствий. Прием пищи поздно вечером может привести к расстройству желудка или нарушению сна у некоторых людей.
Проблемы с пищеварением
Скорость метаболизма в организме имеет тенденцию к замедлению вечера, что влияет на эффективность пищеварения. Поздний прием пищи может привести к более медленному расщеплению пищи и вызвать дискомфорт в ЖКТ.
Чувствительность к инсулину
Инсулин, играющий решающую роль в регулировании уровня сахара в крови, может быть менее эффективным в ответ на поздний прием пищи. Сниженная чувствительность к инсулину может способствовать затруднениям в поддержании метаболического здоровья и здорового веса.
Нарушение сна
Употребление тяжелой или жирной пищи перед сном может вызвать дискомфорт в ЖКТ и расстройство желудка. Повышенная кислотность желудка из-за ночного перекуса может повлиять на режим и качество сна.
Избыток калорий
Ночные перекусы часто очень сытные, что может способствовать избытку калорий, потребляемых за день. Без компенсации в течение дня этот избыток может со временем содействовать увеличению веса.
Усвоение питательных веществ
В ночное время усвоение питательных веществ может быть менее эффективным. Индивидуальные отличия в циркадных ритмах и процессах пищеварения делают это влияние неодинаковым среди людей.
