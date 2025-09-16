Поздний завтрак может быть признаком серьезных проблем со здоровьем: ученые объяснили почему

Завтрак / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Исследование с участием почти трех тысяч людей среднего и старшего возраста из Великобритании обнаружило интересную связь: у пожилых людей, которые завтракали позже, риск смерти был выше. В то же время, у молодых людей такой закономерности не обнаружили.

Об этом опубликовали в журнале Communications Medicine.

Ученые отмечают, что поздний завтрак вряд ли является прямой причиной ранней смерти. Вместо этого он может быть индикатором, указывающим на другие скрытые проблемы со здоровьем.

Реклама

Более склонными к позднему завтраку были люди со следующими состояниями:

постоянная усталость;

тревожность и депрессия;

проблемы с зубами или десной;

наличие двух или более хронических болезней.

Следовательно, поздний завтрак, вероятно, есть следствие этих проблем, а не их причина. Также ученые предполагают, что у людей старшего возраста ухудшение сна приводит к позднему пробуждению, а это в свою очередь связано с худшим состоянием здоровья.

Вывод: если вы заметили, что завтракаете позже обычного и это сопровождается другими проблемами со здоровьем, это может быть поводом обратиться к врачу для обследования.

Напомним, утро не ограничивается привычными завтраками — немало необычных, однако сытных и полезных блюд, способных поддержать ясность ума и заряд энергии. Предлагаем четыре оригинальных идеи для утреннего меню, полные питательных составляющих.

Реклама

Сладкие хлопья на завтрак, на первый взгляд, могут показаться неплохим вариантом. Однако исследования показывают, что они могут вызвать затуманивание сознания и ухудшение долговременной памяти.