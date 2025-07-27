Правда ли, что кабачки замедляют старение: сколько нужно есть, чтобы омолодиться

Сколько есть кабачков, чтобы омолодиться / © www.freepik.com/free-photo

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Кабачки — самый популярный летний овощ, который очень вкусный и легко готовится. Знали ли вы, что эти зеленые плоды обладают мощными свойствами, способными замедлить старение организма? Диетологи и специалисты по питанию не случайно включают кабачки в антивозрастные программы питания. Рассказываем, чем именно полезны кабачки и сколько нужно есть, чтобы почувствовать омолаживающий эффект.

Почему кабачки омолаживают

Богаты антиоксидантами. Кабачки содержат витамин C, бета-каротин, полифенолы — антиоксидантные соединения, защищающие клетки от окислительного стресса. Потому что именно свободные радикалы влекут за собой преждевременное старение кожи и внутренних органов. Улучшают пищеварение. Благодаря высокому содержанию клетчатки кабачки стимулируют перистальтику кишечника, выводят токсины и нормализуют микрофлору. Здоровый кишечник — это залог красивой кожи и крепкого иммунитета. Увлажняют изнутри. Кабачки почти на 95% состоят из воды. Они прекрасно увлажняют организм на клеточном уровне, помогая сохранять эластичность кожи и нормальный водно-солевой баланс. Содержат минералы. Калий, магний и кремний, содержащиеся в составе кабачков, укрепляют сердечно-сосудистую систему, нормализуют давление и поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей.

Сколько кабачков нужно есть для омолаживающего эффекта

Диетологи советуют употреблять 150-200 г кабачков 3-4 раза в неделю. Это может быть тушеный гарнир, овощные котлеты, запеканки и салаты. Важно не жарить кабачки на растительном масле, потому что это сводит на нет всю их пользу. Лучшие способы приготовления: запекание, тушение и приготовление на пару.

Кому следует быть осторожными с кабачками

Несмотря на преимущества, людям с проблемами почек и нарушением водно-солевого баланса следует употреблять кабачки в умеренных количествах из-за высокого содержания калия. А перед включением овощей в рацион лучше проконсультироваться с врачом.

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