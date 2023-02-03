Правда или миф: насколько контактные линзы или очки вредят глазам

О здоровье человека существует множество мифов. Особенно много всевозможных утверждений о зрении. Читайте в материале ТСН.ua, вредят ли контактные линзы или очки глазам.

К примеру, существует мнение, что очки и контактные линзы могут вредить глазам и даже вызвать привыкание. Однако в Американской академии офтальмологии уверяют, что это миф, в который не стоит верить.

Когда необходимо носить очки или контактные линзы? Если врач рекомендует одевать их во время чтения, работы на компьютере или на постоянной основе, следует прислушаться к совету.

Как утверждает Американская академия офтальмологии, благодаря постоянному ношению контактных линз или очков можно значительно снизить нагрузку на глаза. И это никак не может вызвать привыкание или возникновение новых проблем со зрением.

Еще один миф, опровергнутый Американской академией офтальмологии, касается того, можно ли носить очки по неправильному рецепту. Оказывается, что можно. Они никоим образом не навредят глазам.

Когда нужно носить очки

Врач-офтальмологиня Наталья Кубрак считает, что очки нужно носить в большинстве случаев, когда острота зрения ухудшается и это вызывает дискомфорт.

Также их ношение выписывает врач в том случае, когда человек видит менее 7-8 строк на таблице для проверки зрения.

С какой точки зрения нужны очки:

близорукость — длина глаза больше идеальной (23 мм), при таком дефекте человек четко видит близлежащие предметы, но на далеком расстоянии становятся размытыми;

— длина глаза больше идеальной (23 мм), при таком дефекте человек четко видит близлежащие предметы, но на далеком расстоянии становятся размытыми; дальнозоркость — длина глаза менее 23 мм, человек отчетливо видит предметы на далекой отставке, но вблизи они становятся размытыми;

— длина глаза менее 23 мм, человек отчетливо видит предметы на далекой отставке, но вблизи они становятся размытыми; астигматизм – недостаток оптической системы, когда существует неправильная форма хрусталика или роговицы, поэтому свет по сетчатке распределяется неравномерно и изображения могут казаться растянутыми или размытыми;

– недостаток оптической системы, когда существует неправильная форма хрусталика или роговицы, поэтому свет по сетчатке распределяется неравномерно и изображения могут казаться растянутыми или размытыми; пресбиопия – возрастные изменения зрения у людей старше 40-45 лет, ведь с возрастом глаза теряют свою эластичность и фокусировка на близлежащих объектах ухудшается.

Что будет, если не носить очки по проблемам со зрением

Если у человека плохое зрение, но он отказывается носить очки, мышцы органов зрения будут постоянно напрягаться, чтобы компенсировать недостатки рефракции (фокусировка изображения на сетчатке глаза). В результате, они не будут отдыхать. Через некоторое время такое напряжение приведет к тому, что мышцы перестанут справляться с этой задачей и начнет ухудшаться зрение.

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