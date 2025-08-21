- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 230
- Время на прочтение
- 2 мин
Правда ли, что коричневые куриные яйца значительно полезнее белых: в чем разница
От чего зависит цвет скорлупы и желтка, есть ли разница в составе и какие яйца выбрать для здорового питания.
Многие люди, покупая яйца на рынке или в магазине, задумываются, почему одни из них белые, а другие коричневые или кремовые. И правда ли, что яйца с коричневой скорлупой полезнее белых? Итак, рассказываем, в чем разница между белыми и коричневыми яйцами, какие на самом деле полезнее.
От чего зависит цвет скорлупы куриных яиц
Цвет яйца определяется породой курицы. Белые яйца несут куры с белыми перьями и светлыми гребешками. Кремовые и коричневые яйца у кур с темным оперением и красными гребешками.
То есть оттенок скорлупы — это лишь генетическая особенность птицы, а не показатель качества или пользы яиц.
Отличается ли состав белых и коричневых яиц
Ученые уже давно доказали, что разница между белыми и коричневыми яйцами минимальная. У них примерно одинаковое количество белка, жира, витаминов и минералов. Вкус также зависит не от цвета, а от условий содержания и питания кур.
Впрочем, есть несколько нюансов:
коричневые яйца могут быть немного больше и имеют более толстую скорлупу;
у них обычно более крепкая пленка под скорлупой, поэтому они дольше сохраняются;
белые яйца чаще используют для выпечки, потому что они легче для теста.
Почему желтки яиц бывают разного цвета
Насыщенный желтый или даже оранжевый желток — вовсе не признак того, что яйцо полезнее или качественнее. Это зависит исключительно от рациона кур. Если птица получает много зеленых кормов, кукурузы или моркови, желток будет ярче. А если кур кормят зерном или комбикормом, желтки светлее.
Следовательно, с точки зрения пищевой ценности разницы между желтыми и белыми яйцами почти нет. Их польза зависит не от цвета скорлупы, а от условий содержания кур, их рациона и свежести продукта. Главное, покупать яйца у проверенных производителей, а перед использованием всегда проверять срок годности.