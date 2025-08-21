Правда ли, что коричневые куриные яйца значительно полезнее белых: в чем разница

Какая разница между белыми и коричневыми яйцами / © pixabay.com

Многие люди, покупая яйца на рынке или в магазине, задумываются, почему одни из них белые, а другие коричневые или кремовые. И правда ли, что яйца с коричневой скорлупой полезнее белых? Итак, рассказываем, в чем разница между белыми и коричневыми яйцами, какие на самом деле полезнее.

От чего зависит цвет скорлупы куриных яиц

Цвет яйца определяется породой курицы. Белые яйца несут куры с белыми перьями и светлыми гребешками. Кремовые и коричневые яйца у кур с темным оперением и красными гребешками.

То есть оттенок скорлупы — это лишь генетическая особенность птицы, а не показатель качества или пользы яиц.

Отличается ли состав белых и коричневых яиц

Ученые уже давно доказали, что разница между белыми и коричневыми яйцами минимальная. У них примерно одинаковое количество белка, жира, витаминов и минералов. Вкус также зависит не от цвета, а от условий содержания и питания кур.

Впрочем, есть несколько нюансов:

коричневые яйца могут быть немного больше и имеют более толстую скорлупу;

у них обычно более крепкая пленка под скорлупой, поэтому они дольше сохраняются;

белые яйца чаще используют для выпечки, потому что они легче для теста.

Почему желтки яиц бывают разного цвета

Насыщенный желтый или даже оранжевый желток — вовсе не признак того, что яйцо полезнее или качественнее. Это зависит исключительно от рациона кур. Если птица получает много зеленых кормов, кукурузы или моркови, желток будет ярче. А если кур кормят зерном или комбикормом, желтки светлее.

Следовательно, с точки зрения пищевой ценности разницы между желтыми и белыми яйцами почти нет. Их польза зависит не от цвета скорлупы, а от условий содержания кур, их рациона и свежести продукта. Главное, покупать яйца у проверенных производителей, а перед использованием всегда проверять срок годности.