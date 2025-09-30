Правила "антистарения": эксперт по долголетию назвал две простые привычки для сохранения здоровья

Физические упражнения и полезная пища являются научно обоснованными условиями для здорового старения и долголетия

Реклама

Научный директор Американской федерации исследований старения доктор Стивен Аустад посвятил карьеру изучению здорового долголетия , но признается: он никогда не был одержим идеей жить вечно. На самом деле, его работа в дикой природе, где он, в частности, дрессировал львов, была достаточно рискованна. Аустад критикует много современных «антиодж» трендов, но сам придерживается двух простых, научно обоснованных привычек.

Об этом исследователь рассказал в интервью Business Insider.

Физическое истощение: тренировка к «покорению»

Доктор Аустад, переживший малярию и получивший травму колена от укуса льва, отмечает, что он не употребляет сомнительных пищевых добавок и время от времени с удовольствием выпивает бокал вина. Однако он считает физические нагрузки ключом к качественной жизни и здоровому сну.

Реклама

Его приоритетом являются серьезные ежедневные тренировки. Аустад признает, что является «завсегдатаем тренажерного зала» и ежедневно уделяет упражнениям до двух часов.

Из-за старой травмы колена он выбирает велотренажер (от 40 минут до полутора часов) для кардионагрузки. Он также обязательно чередует группы мышц для силовых тренировок.

Аустад признает, что без качественной физической нагрузки он плохо спит, а усталость после тренировки помогает быстро уснуть.

"Я, по сути, физически истощаю свое тело до покорности", - объяснил исследователь.

Реклама

По его словам, ранее ученые считали, что физические упражнения полезны только для мышц, костей, сердца и легких, но сейчас известно, что они также дают организму когнитивные и иммунные преимущества.

Питание дважды в день

Вторая главная привычка Аустада – это форма интервального голодания, которое он практиковал задолго до того, как это стало модным трендом в сфере долголетия. Его «естественный ритм» – это поздний завтрак около 11:00, отказ от обеда и ужин около 18:00–19:00. То есть он ест всего дважды в день.

«Я не являюсь одним из тех людей, которые тратят час в день в гипербарической камере или получают вливание какого-то странного белково-витаминного коктейля,» — отметил доктор Аустад, критикуя дорогостоящие и научно необоснованные практики.

Он подчеркнул, что его расписание питания совпадает с его циркадным ритмом, что, по мнению ученых, способствует улучшению метаболического здоровья.

Реклама

Аустад также придерживается средиземноморской диеты, потребляет много рыбы как источник белка, ограничивает красное мясо и ест разнообразные фрукты и овощи. Однако он добавляет, что не фанат, который все время следит за здоровьем и думает о продолжительности жизни.

"Если все время думать о том, сколько тебе осталось жить, ты будто забываешь о жизни", - подытожил Стивен Аустад.

Напомним, итальянская семья, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая семья в мире , годами не меняла меню своего обеда. Три брата и шесть сестер Мелис, проживших в общей сложности уже почти 900 лет, каждый день едят одно блюдо, которое считают секретом своего долголетия.