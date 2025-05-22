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Правила утреннего смузи — как сделать напиток более полезным
Смузи приобрели огромную популярность как питательный и вкусный способ употребления фруктов, овощей и других полезных ингредиентов.
Смузи — популярный напиток, который легко и быстро можно приготовить в домашних условиях. Многие считают полезным смузи на завтрак. Это может обеспечить питательное начало дня и помочь вам почувствовать заряд энергии. Пить смузи утром в течение часа или двух после пробуждения является популярным выбором.
Итак, какие ингредиенты следует добавить в коктейль, чтобы он был более питательным
• для того, чтобы сделать смузи более кремовым — авокадо, ореховая паста/тхина или замоченные орехи (миндаль, фундук, грецкий, тыквенные семена), кокосовое масло и кокосовое, соевый йогурт/молоко, чиа или измельченные семена льна
• добавить белок (конопляный, гороховый, из киноа или микс), тыквенные семена, тхина, тофу шелковое или соевое молочко, йогурт, коллаген
• добавить энергии — какао бобы, цветочную пыльцу, корицу, ваниль, какао, мака, грибы рейши или кордицепс
• пищеварение — чили, имбирь, кардамон, семена фенхеля, лен, куркума, ростки, готу круга, сушеная малина.
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