Правило 8-8-8, которое защищает сердце и мозг: врачи обнаружили один из секретов долголетия

Пожилая пара

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Не существует единого секрета долголетия, однако есть несколько простых привычек, которые могут существенно изменить ситуацию. Специалисты отмечают, что осознанное планирование и правильное распределение ежедневного графика помогают эффективно снизить уровень стресса, нормализовать ночной сон и обеспечить надежную поддержку для работы сердца, мозга и обмена веществ в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает медицинско-информационный портал Egeszsegkalauz.hu.

Один из простых способов, который поможет улучшить ваше здоровье, — это метод «8-8-8», предложенный доктором Амитабхом Парти, руководителем отделения внутренней медицины в Исследовательском институте Фортис Мемориал.

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Он предполагает разделение 24 часов суток на три равные части: восемь часов на сон, восемь часов на работу и восемь часов на себя и личную жизнь. На первый взгляд он может показаться чрезвычайно простым, однако специалисты подчеркивают: именно такой баланс может способствовать поддержанию физического и психического здоровья, а также более здоровому старению.

Достаточный и качественный сон — залог здоровья

Основой правила «8-8-8» является как минимум восемь часов крепкого сна. Ночной отдых необходим не только для восстановления сил, ведь в это время в организме запускается множество важных процессов. Пока мы спим, иммунитет укрепляется, мозг систематизирует всю полученную за день информацию и улучшает память.

Кроме того, сон регулирует уровень гормонов, отвечающих за настроение, обмен веществ и чувство голода. Качественный ночной отдых существенно снижает риск появления лишнего веса, диабета, высокого давления и депрессии, поэтому специалисты и называют его главной основой здоровья.

Несмотря на то, что специалисты рекомендуют 8 часов сна, это вовсе не означает, что именно столько необходимо каждому. Обычно специалисты советуют выделять взрослым на ночной сон от 7 до 9 часов.

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Главная проблема — хроническое недосыпание. Если регулярно спать по 5–6 часов, это значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ, а также ухудшает память, внимание и реакцию. Изредка бессонные ночи бывают у всех, однако для сохранения здоровья важно постоянно уделять сну не менее 7 часов в сутки.

Работа не должна занимать всё ваше время

Второй элемент метода заключается в ограничении рабочего дня примерно до восьми часов. По словам доктора Парти, постоянное переутомление провоцирует хронический стресс и повышает уровень кортизола, что со временем разрушает сердце, повышает давление и уровень сахара.

В медицинской практике чрезмерные нагрузки часто сопровождаются гипертонией и инсулинорезистентностью, поэтому баланс между работой и отдыхом является основой профилактики заболеваний.

Поскольку во многих сферах строго соблюдать восьмичасовой график невозможно, стоит внедрять хотя бы минимальные полезные привычки. Рекомендуется вставать каждые два часа для легкой разминки, не пропускать приемы пищи и устраивать короткую прогулку или заниматься минимальной физической активностью после работы для снятия напряжения.

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Также важно правильно завершать день: проверка рабочей почты перед сном мешает расслабиться, поэтому организму нужно давать как минимум полчаса покоя для плавного перехода к отдыху.

Остаток дня стоит посвятить себе и своим близким

Как отмечают специалисты, последняя треть дня не предназначена для выполнения новых задач: это время следует посвятить семье, друзьям, отдыху, физическим упражнениям и здоровому питанию.

Регулярная физическая активность может способствовать укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы, помогать поддерживать здоровье мышц и суставов, а также служить средством для снижения стресса.

Социальные связи не менее важны: проведение времени с близкими может быть не только источником духовного питания, но и важной составляющей поддержания хорошего здоровья.

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Многие люди по вечерам проводят время за своими гаджетами в надежде, что просмотр ленты в соцсети поможет расслабиться. Однако на самом деле это совсем не так. Эксперты отмечают: постоянные уведомления и непрерывный поток информации поддерживают ваш мозг в тонусе, а синий свет, излучаемый экранами, может снизить выработку мелатонина, что может затруднить засыпание и ухудшить качество вашего сна.

Если вы действительно хотите восстановить силы, книга, несколько минут растяжки, неспешная прогулка или даже тихая беседа с членами вашей семьи могут стать лучшим выбором перед сном.

Ограничения не являются строгими

По словам доктора Парти, правило «8-8-8» не следует воспринимать как строгий и непреложный алгоритм. Многие люди работают по ночам или посменно, воспитывают младенцев или имеют определенные медицинские показания, требующие совершенно иного режима дня.

Например, человеку с диабетом гораздо полезнее посвятить свободное время активному спорту и приготовлению правильной пищи, чем пассивно лежать на диване. Главная цель заключается не в ежеминутном измерении времени, а в создании такого индивидуального графика, который человек сможет комфортно соблюдать на протяжении многих лет с учётом своего возраста, самочувствия и обязанностей.

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Специалисты убеждены, что залогом хорошего самочувствия является не идеальный распорядок дня, а постоянные полезные привычки. Нет ничего страшного, если привычный ритм периодически сбивается из-за внезапных рабочих авралов или бытовых дел. В конечном итоге главное — оставлять достаточно места для полноценного восстановления, физической активности, качественного питания и общения с семьей.

Здоровое долголетие складывается не из радикальных методов, а из небольших повседневных решений. Именно поэтому этот подход является лишь удобным ориентиром для улучшения жизни, а не обязательной инструкцией для каждого.

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