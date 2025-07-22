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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
321
Время на прочтение
1 мин

Правило питания 85/15: можно есть все без ущерба для фигуры — фастфуд, сладости и выпечку

Это разумный и гибкий подход к своему рациону, позволяющий наслаждаться любимыми блюдами и не переживать за стройность фигуры.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как есть все и не поправляться

Как есть все и не поправляться / © www.freepik.com/free-photo

Соблюдение строгих диет обычно заканчивается эмоциональными срывами и перееданием. Ведь запрет делает жирные, острые и сладкие блюда еще более привлекательными. И в результате возникает замкнутый круг из постоянных ограничений, срывов и перееданий. Именно поэтому диетологи рекомендуют соблюдать простое правило питания 85/15, которое поможет выровнять баланс между «хочу» и «нужно» в своем ежедневном рационе. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Что такое правило питания 85/15

Это система питания, согласно которой 85% блюд состоит из полезных и питательных продуктов, которые поддерживают должную работу организма и обеспечивают хорошее самочувствие. Это:

  • овощи и фрукты;

  • бобовые, цельнозерновые продукты;

  • рыба, курятина;

  • орехи, семена;

  • оливковое масло и другие полезные жиры.

А 15% — это любимые блюда, которые не такие полезные для здоровья и фигуры, но очень вкусные:

  • десерты;

  • фастфуд;

  • сладкие напитки;

  • мороженое и выпечка.

Такой подход к питанию сохраняет баланс между здоровьем и психологическим комфортом. Вы ведь не отказываетесь от моментов наслаждения «запретными» продуктами, но и не позволяете им занять львиную долю своего рациона.

Как работает метод питания 85/15

Если вы едите трижды в день, это 21 прием пищи в неделю, а 15% — это три приема пищи, когда можно себе позволить что-то из «черного списка». Например:

  • кусочек пиццы в пятницу вечером;

  • блины на завтрак в воскресенье;

  • пирожное на празднование дня рождения коллеги.

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Дата публикации
Количество просмотров
321
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