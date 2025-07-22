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Правило питания 85/15: можно есть все без ущерба для фигуры — фастфуд, сладости и выпечку
Это разумный и гибкий подход к своему рациону, позволяющий наслаждаться любимыми блюдами и не переживать за стройность фигуры.
Соблюдение строгих диет обычно заканчивается эмоциональными срывами и перееданием. Ведь запрет делает жирные, острые и сладкие блюда еще более привлекательными. И в результате возникает замкнутый круг из постоянных ограничений, срывов и перееданий. Именно поэтому диетологи рекомендуют соблюдать простое правило питания 85/15, которое поможет выровнять баланс между «хочу» и «нужно» в своем ежедневном рационе. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».
Что такое правило питания 85/15
Это система питания, согласно которой 85% блюд состоит из полезных и питательных продуктов, которые поддерживают должную работу организма и обеспечивают хорошее самочувствие. Это:
овощи и фрукты;
бобовые, цельнозерновые продукты;
рыба, курятина;
орехи, семена;
оливковое масло и другие полезные жиры.
А 15% — это любимые блюда, которые не такие полезные для здоровья и фигуры, но очень вкусные:
десерты;
фастфуд;
сладкие напитки;
мороженое и выпечка.
Такой подход к питанию сохраняет баланс между здоровьем и психологическим комфортом. Вы ведь не отказываетесь от моментов наслаждения «запретными» продуктами, но и не позволяете им занять львиную долю своего рациона.
Как работает метод питания 85/15
Если вы едите трижды в день, это 21 прием пищи в неделю, а 15% — это три приема пищи, когда можно себе позволить что-то из «черного списка». Например:
кусочек пиццы в пятницу вечером;
блины на завтрак в воскресенье;
пирожное на празднование дня рождения коллеги.