Как есть все и не поправляться / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Соблюдение строгих диет обычно заканчивается эмоциональными срывами и перееданием. Ведь запрет делает жирные, острые и сладкие блюда еще более привлекательными. И в результате возникает замкнутый круг из постоянных ограничений, срывов и перееданий. Именно поэтому диетологи рекомендуют соблюдать простое правило питания 85/15, которое поможет выровнять баланс между «хочу» и «нужно» в своем ежедневном рационе. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Что такое правило питания 85/15

Это система питания, согласно которой 85% блюд состоит из полезных и питательных продуктов, которые поддерживают должную работу организма и обеспечивают хорошее самочувствие. Это:

овощи и фрукты;

бобовые, цельнозерновые продукты;

рыба, курятина;

орехи, семена;

оливковое масло и другие полезные жиры.

А 15% — это любимые блюда, которые не такие полезные для здоровья и фигуры, но очень вкусные:

Реклама

десерты;

фастфуд;

сладкие напитки;

мороженое и выпечка.

Такой подход к питанию сохраняет баланс между здоровьем и психологическим комфортом. Вы ведь не отказываетесь от моментов наслаждения «запретными» продуктами, но и не позволяете им занять львиную долю своего рациона.

Как работает метод питания 85/15

Если вы едите трижды в день, это 21 прием пищи в неделю, а 15% — это три приема пищи, когда можно себе позволить что-то из «черного списка». Например:

кусочек пиццы в пятницу вечером;

блины на завтрак в воскресенье;

пирожное на празднование дня рождения коллеги.