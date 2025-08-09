Правило пяти секунд: действительно ли еда с пола остается безопасной

Еда / © Unsplash

Многие с детства придерживаются «правила пяти секунд», согласно которому упавшую на пол еду можно безопасно поднять — если поднять ее «вовремя». Однако последние выводы ученых и экспериментаторов показывают, что это — не более чем миф.

Об этом говорится в коротком познавательном видео популярного ютубера и автора экспериментов Зака Д.

Экспериментатор объяснил, что даже миллисекунда на полу достаточна для того, чтобы бактерии попали на пищу. Уровень загрязнения зависит от текстуры продукта: сочные и плоские, например арбуз, собирают микробы быстрее, чем сухие и твердые, например, чипсы. Однако эта разница во времени чрезвычайно мала, поэтому ни один продукт не останется безопасным после падения.

Врач Зубери, который давал комментарий к видео, заметил: «Я бы избегал употребления пищи с пола в местах с высоким уровнем загрязнения, таких как школа, детский сад, общественный туалет или больница. Ваш собственный дом, вероятно, самый безопасный, особенно если никто не носит обувь внутри, которая может занести бактерии».

В социальных сетях пользователи пишут, что хоть и знают: «правило пяти секунд» — миф, все равно иногда им руководствуются. Некоторые даже шутят: «Это стимулятор для иммунной системы».

