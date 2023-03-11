Преддиабет: что это и как снизить риск развития серьезного заболевания

Около 422 миллионов человек в мире болеют сахарным диабетом. Ежегодно от этой болезни умирают около 1,5 миллиона человек. К сожалению, диабет не лечат, но существует такое понятие как преддиабетическое состояние. Читайте о нём в материале ТСН.ua.

Как рассказала диабетолог Валерия Орленко, существует немало причин считать преддиабет не состоянием, а заболеванием. Появляет это метаболические изменения, которые уже начинают происходить в организме на этом этапе. Они могут приводить к схожим с сахарным диабетом осложнениям.

Кто в группе риска

При условии, если у вас есть хотя бы один из этих факторов, следует обратиться к врачу и проверить состояние углеводного обмена:

низкая физическая активность;

женщины, родившие ребенка весом более 4 кг или имеющих гестационный сахарный диабет;

наличие сахарного диабета I типа у родственников;

артериальная гипертензия более 140/90 мм рт. ст. или применение антигипертензивной терапии;

клинические состояния, связанные с инсулинорезистентностью (синдром поликистозных яичников, ожирение);

уровень холестерина ЛПВП менее 0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов свыше 2,82 ммоль/л;

наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

Преддиабет: лечение

Можно использовать тест FINDRISC для самоконтроля. В нем восемь простых вопросов с ответами и суммой баллов. Однако даже если тест покажет высокую вероятность диабета II типа, еще не поздно все изменить.

Врач выделяет восемь важных шагов, которые помогут вам снизить риск развития серьезного заболевания:

Осознание проблемы – это, пожалуй, самый главный шаг, ведь очень важно понять, что нужно начинать действовать. Борьба с лишним весом – диетология уверяет, что даже уменьшение излишней массы тела на 7% поможет на пути к выздоровлению, для этого нужно есть здоровую пищу, имеющую меньшее количество калорий. Использование "здоровой тарелки" — 50% во время еды должны составлять некрахмалистые овощи (спаржа, брюссельская капуста, морковь и т.п.). Еще 25% – крахмалистые овощи (картофель, кукуруза, горох). Последние 25% – белок (растительный или животный). Занятия спортом – можно начать с обычных прогулок – установите себе правило каждый день ходить быстрым шагом в течение 30 минут. После этого можно прибавлять и другие физические нагрузки. Здоровый сон – он должен длиться 7-9 часов в сутки. Для его улучшения лучше ограничить употребление алкоголя, кофеина и установить режим сна. Отказ от курения — об этой пагубной привычке лучше забыть, ведь у курильщиков на 30-40% растет шанс заболеть сахарным диабетом. Добавление таблеток – это, конечно, нужно обсудить со своим семейным врачом. Медикаменты рекомендуется добавлять только в некоторых случаях. Поддержка – предусов очень важно, чтобы человека поддерживали близкие, друзья, родственники.

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