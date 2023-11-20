Предотвращают развитие рака, сердечных заболеваний и диабета: девять продуктов, которые едят долгожители

В списке вы найдете чеснок, картофель, помидоры и даже хлеб.

В мире существует так называемая "голубая зона" — это пять регионов, где проживает больше всего долгожителей (Сардиния в Италии, Окинава в Японии, Икария в Греции, Никои в Коста-Рике, Лома-Линды в Калифорнии (США)). Любовь к каким продуктам объединяет этих людей? Давайте разбираться, что добавить в ежедневный рацион, чтобы жить долго и быть здоровым.

Фасоль и бобовые

В большинстве "голубых зон" бобовые составляют основу рациона. В них содержится необходимое количество антиоксидантов, питательных веществ, клетчатки, помогающих поддерживать здоровый вес и бороться с болезнями. Например, в Никои (Коста-Рика) ежедневно употребляют черную фасоль, обладающую противодиабетическими и противораковыми свойствами.

Картофель

Для жителей Икария в Греции основным продуктом питания считается белый картофель. А в районе Окинавы преобладает фиолетовый сладкий картофель. Последняя, кстати, содержит особые фитохимические вещества, антоцианы, которые помогают предотвращать большинство болезней. Также в сладком картофеле содержатся витамины А, В6, С и калий. Много в ней и клетчатки. Хотя некоторые считают белый картофель опасным для здоровья из-за высокого содержания углеводов, как показывает практика, он помогает предотвратить развитие диабета и поддерживать низкий уровень артериального давления.

Чеснок

Что нужно есть для долголетия / Фото: Pexels

В префектуре Окинава в Японии регулярно используют чеснок. Как утверждается в статье в National Geographic этот продукт является "мощным природным лекарством". Он помогает снизить риск развития некоторых заболеваний, возникающих с возрастом. Чеснок содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами, поэтому помогает предотвратить развитие диабета, некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний.

Оливковое масло

Оливковое масло – еще один ежедневный продукт для жителей Икарии в Греции. Оливковое масло первого холодного отжима имеет множество преимуществ для здоровья. Поэтому жители Средиземноморья, где ее регулярно используют, считаются самыми здоровыми в мире. К примеру, ученые обнаружили, что этот продукт помогает нормализовать артериальное давление, контролировать вес, снизить риск развития некоторых видов рака и в целом улучшает состояние здоровья.

Авокадо

В калифорнийском городке Лома-Линда местное сообщество в основном состоит из адвентистов седьмого дня. Известны они тем, что придерживаются вегетарианской диеты и авокадо в ней играет немаловажную роль. Этот продукт помогает снизить уровень холестерина в крови, содержащий на 30% больше калия, чем бананы. А еще авокадо снижает риск ожирения и развития диабета 2-го типа.

Лосось

Какие продукты едят долгожители / Фото: Pexels

Жирная рыба, в частности лосось, очень популярна среди долгожителей "голубых зон". В ней содержится большое количество жирных омега-3 кислот, которые поддерживают работу сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшают воспаление в организме.

Цельнозерновые хлебцы на закваске

В итальянском регионе Сардиния жители часто едят нут, козье молоко и хлеб на закваске. Последний производят из цельной пшеницы, он также содержит полезные живые молочнокислые бактерии. Именно сардинский процесс заквашивания помогает превратить сахар и глюкозу в молочную кислоту. Это значительно уменьшает гликемический индекс, то есть уровень сахара в крови не повышается, а человек дольше чувствует сытость.

Помидоры

Товаты – это еще один любимый продукт жителей Сардинии. Этот овощ используют здесь во многих блюдах. В помидорах содержится антиоксидант ликопин, отличающийся противовоспалительными свойствами. Он также способен нормализовать АД, снизить риск развития метаболического синдрома и инсульта, улучшить работу сердца. Содержится в помидорах и бета-каротин, снижающий риск развития опухолей.

Вино

Какие продукты нужно есть каждый день / Фото: Pexels

Многие регионы "голубой зоны" включают в рацион красное вино, выпивая около двух бокалов в день. Некоторые исследования подтвердили, что красное вино помогает улучшить работу сердца через содержание полифенолов и антиоксидантов. Однако с любым алкогольным напитком нужна умеренность и консультация с врачом.

Читайте также: