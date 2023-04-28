Прекратите растирать ребенка спиртом, чтобы сбить температуру: чем опасен народный метод

У ребенка может возникнуть алкогольное отравление, от которого малыши могут даже впасть в кому.

Старый народный метод, передающийся с поколения в поколение, утверждает, что нанесение спирта на кожу может снизить температуру. Но некоторые советы, включая это опасное мнение, лучше оставить в прошлом.

Об этом сообщает Clevelandclinic.org

Это так называемое домашнее средство на самом деле является чрезвычайно опасной практикой, которая может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Педиатр Морин Аманн объясняет, что вам нужно знать о спирте и почему вы никогда не должны наносить его на собственную кожу или кожу вашего ребенка, чтобы попытаться лечить лихорадку.

Опасность использования спирта для лечения лихорадки

"Не втирайте в кожу ребенка спирт. В конце концов, это может быть опаснее для вашего ребенка, чем сама лихорадка", – предостерегает Амман.

Спирт – это бытовая химия, изготовленная на основе изопропанола, также известного как изопропиловый спирт или 2-пропанол. Он имеет разнообразное применение, включая дезинфекцию поверхностей, и в очень небольших количествах – для очищения мест укусов насекомых и пирсинга.

Протирание кожи спиртом может обеспечить временный эффект охлаждения, поэтому это может показаться хорошим средством для лечения лихорадки. Но этот эффект мимолетен, длится лишь минуту или две и, что более важно, он может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем.

Побочные эффекты

Подумайте о том, что происходит со спиртом после того, как вы его наносите на тело: он впитывается в кожу, но что потом?

"Продукты, которые вы наносите на кожу, затем поглощаются кожей и попадают в организм", – отмечает доктор Аманн.

Если то, что вы наносите на свою кожу (или кожу вашего ребенка), опасно, оно может вызвать проблемы со здоровьем, когда поглотится.

После того, как спирт впитается в кожу вашего ребенка, он попадает в его кровь, что может повлечь за собой серьезные и даже опасные для жизни изменения в способности организма функционировать.

Речь идет о:

Алкогольное отравление. Вы можете связывать алкогольное отравление с чрезмерным употреблением алкоголя, но растирание кожи спиртом может привести к отравлению изопропиловым спиртом у детей, чьи маленькие тела делают их более чувствительными к проблемам, связанным с всасыванием спирта.

Кома: алкогольное опьянение и отравление алкоголем может привести к нарушению мозговой деятельности, известной как кома или устойчивое вегетативное состояние. Когда человек находится в коме, он без сознания, не осознает окружающего мира и не реагирует на попытки его разбудить.

Сердечные и неврологические проблемы: алкоголь в крови, особенно в маленьких детских организмах, может вызвать проблемы с сердцем и мозгом, включая нерегулярное сердцебиение и судороги.

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Все эти проблемы могут привести к постоянному повреждению мозга или даже смерти.

Потенциальные побочные эффекты настолько опасны, что вам никогда не следует наносить спирт на кожу, чтобы попытаться сбить высокую температуру, повторяет доктор Аманн.

Что делать при температуре вместо этого

Во-первых, помните, что лихорадка на самом деле является признаком того, что организм вашего ребенка пытается бороться с вирусом или инфекцией, а значит, это не всегда причина для беспокойства. Иногда лихорадка не сопровождается никакими симптомами, и в этих случаях все, что вам нужно делать, – это следить за своим ребенком.

"Если дети бегают и играют, вам не нужно об этом слишком волноваться. Единственная причина для лечения лихорадки – это сделать так, чтобы вашему ребенку было комфортнее", – говорит Амман.

Если ваш ребенок испытывает особый дискомфорт, например, если его повышение температуры вызвано гриппом или другой болезнью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать.

"Вы можете положить прохладную мочалку на лоб, спину или под мышки. Также ребенок может принять теплую ванну или душ – но не холодную ванну, которая на самом деле может еще больше повысить температуру", – советует доктор.

Если вашему ребенку меньше 6 месяцев или если его температура не падает через несколько дней – или если у вас есть другие вопросы или сомнения относительно его лечения – позвоните педиатру, чтобы получить индивидуальные рекомендации.

Напомним, у женщины от злоупотребления алкоголем пожелтели глаза и врач предупредил ее о смерти, однако она стала на путь выздоровления от своей зависимости.

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