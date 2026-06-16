Препараты для похудения имеют "таинственный сюрприз" для мужчин: врачи рассказали, о чем идет речь

Уколы для похудения / © Pexels

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Врачи считают, что препараты для похудения обладают еще одним важным преимуществом. Новые исследования показали, что они могут повышать фертильность у мужчин и улучшать качество спермы.

Об этом пишет Ladbible.

Исследование, проведенное в университетских больницах Ковентри и Уорикшира, оказало положительный эффект. После 24-недельного курса лечения GLP-1 у мужчин от 18 до 65 лет с избыточным весом наблюдалось повышение уровня тестостерона, увеличение количества сперматозоидов, а также улучшение их размера и формы.

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По словам специалистов, снижение веса, которого помогают достичь эти препараты, улучшает гормональную функцию, в том числе уровень тестостерона. Грецкие орехи также богаты омега-3, но именно GLP-1 агонисты демонстрируют такой эффект.

Доктор Натеш отметила, что если дальнейшие исследования подтвердят эти данные, препараты GLP-1 могут стать альтернативой заместительной терапии тестостероном, иногда негативно влияющей на выработку спермы.

Эксперты подчеркивают, что исследование проводилось только среди мужчин с высоким индексом массы тела. Поэтому для более широкой популяции эффект может быть менее выраженным.

Также отмечается, что резкое похудение само по себе может влиять на фертильность и требуются дополнительные исследования для точного понимания механизмов.

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Напомним, инъекции для похудения могут значительно снизить риск рака — на 41%. Американские эксперты провели новое исследование, в котором приняли участие тысячи пациентов.

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