Похудение на препаратах не дает чувства улучшения качества жизни / © Associated Press

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Масштабное исследование препаратов для похудения показало, что медикаменты, способные помочь сбросить около седьмой части массы тела за год, почти не улучшают субъективную оценку собственного здоровья пациентами. В десятках испытаний ни один препарат не смог поднять показатель качества жизни на достаточном уровне.

Это означает, что похудение на препаратах не дает людям того чувства радости, на которое они надеются, и уровень удовлетворения жизнью остается почти неизменным. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The BMJ.

Как на счастье и оценку собственного здоровья влияет похудение на препаратах

Это открытие ученых усложняет распространенное предположение, лежащее в основе ажиотажа вокруг инъекций для похудения: якобы потеря веса автоматически делает жизнь более качественной. Также эксперты заметили, что препараты, которые дают наибольший результат сожженного веса, имеют соответственно больше побочных эффектов.

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В рамках научной работы были обобщены данные 262 рандомизированных исследований, в которых приняли участие около 100 тысяч взрослых с избыточным весом или ожирением. В каждом из них испытывался один или несколько из 19 препаратов по сравнению с диетой и физическими упражнениями.

Анализ возглавил профессор Шэйю Ли из Западнокитайского госпиталя Сычуанского университета в Чэнду вместе с коллегами из нескольких стран. Вместо того чтобы отслеживать только динамику веса, они оценивали каждый препарат по 24 отдельным показателям пользы и вреда.

Отдельный анализ, опубликованный в 2025 году, уже ранжировал инъекции по количеству сброшенных килограммов. Невыясненным оставалось другое: делает ли эта потеря веса людей здоровее и какой ценой она дается.

На весах показатели оказались существенными. По сравнению с одним лишь изменением образа жизни, тирзепатид и экспериментальный препарат CagriSema уменьшали массу тела почти на 15% за один год.

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Семаглутид — действующее вещество средства Wegovy и «Оземпик» — занял ступень ниже. Его инъекционная форма снижала вес примерно на 10%, тогда как новая таблетированная версия приближалась к 11%. Средства орфорглипрон и фентермин топирамат оказались в диапазоне от 8% до 10%.

От трети до половины принимавших тирзепатид или CagriSema достигли по меньшей мере 20% снижения веса в течение года. Для сравнения, среди тех, кто полагался только на изменение образа жизни, этой отметки достигли всего около 2%.

Качество жизни не улучшилось

Качество жизни, измеряемое с помощью стандартных опросников о физическом функционировании, энергичности, боли и настроении, почти не изменилось — независимо от выбранного препарата.

Это означает, что человек может потерять значительную часть массы тела, но чувствовать себя примерно так же, как до начала лечения. Эта закономерность подтвердилась во всех исследованиях.

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Почему возникает этот разрыв — до конца непонятно. Побочные эффекты могут нивелировать часть эмоционального подъема от похудения, но и одного года может быть мало для того, чтобы изменения в настроении и ежедневной активности стали заметны.

Побочные эффекты

Препараты, которые имели наилучшие результаты снижения веса, имели наибольшее количество побочных эффектов. Тошнота, рвота и диарея резко возрастали при приеме сильнейших средств — примерно в три или четыре раза по сравнению с изменением образа жизни.

Также среди тех, кто худел на препаратах, часто наблюдалась повышенная утомляемость.

Более новые средства для похудения приводили к меньшим, но вполне реальным рискам. Исследование показало, что побочные эффекты заставляют людей прекращать лечение ожирения.

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Отслеживание в реальных условиях свидетельствует, что около половины пациентов прекращают прием этого лекарства в течение первого года независимо от сопутствующих факторов.

Кроме того, препараты уменьшают не только жир, но и мышечную ткань. Больше всего мышечная масса уменьшалась на тирзепатиде — препарат выводил более 8% сухой мышечной массы тела пациентов. Для пожилых людей или лиц с риском старческой астении такая потеря представляет сильную угрозу.

Один результат существенно выделялся среди других. Инъекционный семаглутид оказался единственным препаратом, связанным с более низким риском смерти по всем причинам и меньшим количеством инфарктов. Эта польза в значительной степени опирается на масштабное исследование с участием людей, которые уже имели сердечно-сосудистые заболевания: у них средство снизило риск инфарктов, инсультов и смертей от сердечных патологий ориентировочно на 20%.

Общий вывод состоит в том, что ни один препарат не является абсолютным лидером по всем параметрам. Тирзепатид и CagriSema лишают наибольшей массы, в то время как инъекционный семаглутид имеет сильнейшие доказательства продолжительности жизни.

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Как препараты для похудения влияют на мужчин

Напомним, последние исследования показали, что препараты для похудения могут повышать фертильность и улучшать качество спермы у мужчин с избыточным весом.

Исследование в университетских больницах Ковентри и Йоркшира выявило, что 24-недельный курс лечения повышает уровень тестостерона, а также увеличивает количество, улучшает размер и форму сперматозоидов в результате снижения веса и восстановления гормонального фона.

Специалисты предполагают, что в дальнейшем такие препараты могут стать более безопасной альтернативой заместительной терапии тестостероном, иногда подавляющей выработку спермы.

Впрочем, ученые отмечают, что эффект исследовали только на мужчинах с высоким индексом массы тела, а само по себе стремительное похудение тоже влияет на фертильность, поэтому механизмы действия требуют дополнительного изучения.

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