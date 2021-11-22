Президента Болгарии Радева переизбрали на второй срок: данные экзит-полов

Он получил более 60% голосов.

Президент Болгарии Румен Радев победил во втором туре выборов, состоявшихся 21 ноября.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, сообщает "Радио Свобода".

Радев с большим преимуществом опередил своего соперника Анастаса Герджикова. По результатам экзит-пола, действующий президент имеет 66%, а Герджиков – 32%.

Социологический институт Gallup International сообщает, что за Радева голосовали избиратели Болгарской социалистической партии, партии "Есть такой народ" и коалиции "Продолжаем перемены". Именно поэтому победа Радева утешительная новость для коалиции "Продолжаем перемены". Она в ноябре победила на парламентских выборах и поддержала кандидатуру Радева.

В свою очередь, сторонниками Герджикова стали избиратели партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (GERB) и Движения за права и свободы". К слову, Герджиков во время предвыборной кампании обвинял соперника в чрезмерных симпатиях к России.

Как сообщалось, Румен Радев назвал аннексированный Крым вроде бы "российской территорией", а также заявил о, мол, "неэффективности санкций ЕС" против России. По его словам, в отношении России много спекуляций, и поэтому, по его мнению, самое главное — искать диалог с Москвой. После заявлений болгарского лидера МИД Украины требует от Радева опровержения заявления о "российском Крыме".

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