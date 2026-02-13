При каких болезнях чай может быть смертельно опасен: подробности

Чай / © Associated Press

Чай остается одним из самых популярных напитков в мире, уступая разве что воде. Его ценят за уникальную способность мягко тонизировать организм, обеспечивая бодрость на более длительный срок, чем кофе.

Многочисленные исследования подтверждают пользу напитка: он обладает мощным противоонкологическим эффектом, способствует похудению и помогает проводить детоксикацию организма. Однако, несмотря на все преимущества, ученые предостерегают: существует четкий перечень состояний и болезней, при которых лучше отказаться от чая.

Аллергические реакции и непереносимость

Особую осторожность следует проявлять поклонникам травяных сборов. Если у человека есть склонность к аллергиям, от фиточаев следует удержаться. Травы являются продуктами растительного происхождения, содержащими активные компоненты, способные выступать мощными аллергенами и провоцировать непредсказуемые реакции организма.

Угроза для гипертоников и людей с нарушением сна

Людям с повышенным АД врачи советуют употреблять чай крайне осторожно. Напиток содержит значительное количество кофеина и теина, которые могут вызвать резкие скачки давления. Гипертоникам рекомендуется либо полностью отказаться от крепкого чая, либо пить его редко и в очень слабой концентрации.

Также чай является нежелательным напитком для пациентов с бессонницей или другими расстройствами сна. Стимулирующий эффект нервной системы может только усугубить состояние, поэтому употреблять напиток разрешается исключительно в первой половине дня.

Риски во время беременности

Беременным женщинам необходимо строго контролировать норму потребления кофеина. Ученые отмечают, что чрезмерное количество этого вещества может негативно повлиять на развитие плода, в частности, спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний у ребенка. Лучшим решением в этот период будет минимизация или полный отказ от крепких чаев.

Болезни желудочно-кишечного тракта

Еще одна категория людей, которым чай может причинить вред — это пациенты с хроническими заболеваниями желудка. При наличии язвы, гастрита с повышенной кислотностью или других патологий ЖКТ чай (как и кофе) пить не рекомендуется. Напиток стимулирует выделение желудочного сока, что может привести к раздражению слизистой оболочки и существенному ухудшению самочувствия.

