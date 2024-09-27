При каких болезнях украинцам будут назначать медицинский каннабис — Минздрав

Речь идет о случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижение ожидаемого терапевтического эффекта.

Министерство здравоохранения определило перечень болезней и состояний, при которых пациентам будут назначаться лекарства из медицинского каннабиса.

Об этом сообщили в пятницу, 27 сентября, на официальной странице ведомства.

"В целом речь идет о случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижение ожидаемого терапевтического эффекта или вызывает побочные реакции, плохо переносимые пациентом", — сообщили в Минздраве.

В частности, речь идет о хронической или нейропатической боли и/или спастичности, вызванных следующими заболеваниями:

злокачественные новообразования;

диабетическая нейропатия;

рассеянный склероз;

поражение тройничного и лицевого нерва;

невралгии вследствие опоясывающего лишая;

поражение нервных корешков и сплетений;

компрессия нервных корешков и сплетений во время болезней;

мононевропатии верхней конечности;

мононевропатии нижней конечности;

полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы;

церебральный паралич и другие паралитические синдромы;

травмы спинного мозга;

внутричерепные травмы

Также средства на основе медицинского каннабиса могут назначаться в случае:

тошноты и рвота вследствие химиотерапии при лечении новообразований;

болезни Паркинсона, синдрома де ля Туретта;

рефрактерной (фармрезистентной) эпилепсии;

заболеваний, приводящих к судорожным приступам в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто, синдром Драве, туберозный склероз;

потери веса, связанного с анорексией у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека;

других заболеваний — только при заключении врачебно-консультативной комиссии.

Этот перечень будут периодически пересматриваться при наличии новых доказательных исследований.

В Минздраве отметили, что лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту врача "первички" или врача, оказывающего специализированную медицинскую помощь. Данные о таком предназначении будут вноситься в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Как будут определять дозировку

Дозировку и режим приема лекарственного средства на основе каннабиса определят врач индивидуально с учетом возраста, веса, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний пациента и других факторов.

Детям также можно назначать такое лекарство, однако при условии, что соотношение каннабидиола к тетрагидроканабинолу у них составляет более 20:1, а максимальная суточная доза не превышает 25 мг/кг веса тела.

Какие противопоказания для медицинского каннабиса

Лекарства на основе медицинского каннабиса не назначают:

беременным и кормящим грудью (в случае использования лекарственных средств с тетрагидроканабинолом);

пациентам с известной или подозреваемой личной или семейной историей шизофрении или иного психотического расстройства, а также в том случае, если у пациента есть тяжелые расстройства личности (исключение – депрессия, связанная с основным заболеванием).

Среди противопоказаний — повышенная чувствительность к каннабиноидам или любому другому вспомогательному веществу лекарственного средства.

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Пациентам, имеющим умеренные или тяжелые нарушения функции печени, назначать лекарственные средства каннабиса не рекомендуется или же разрешается при уменьшении дозировки.

Кроме того, прием такого лекарственного средства должен быть прекращен, если в течение 4-12 недель не удастся получить желаемого терапевтического эффекта или в случае серьезных побочных реакций (в частности, связанных с психическим состоянием).

Напомним, в последнее время в разных областях Украины врачи все чаще фиксируют случаи заболевания людей лихорадкой Западного Нила. В частности, только на Хмельнитчине только в сентябре было обнаружено семь человек с этим опасным заболеванием. К сожалению, одна пациентка скончалась в больнице от осложнений болезни.

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