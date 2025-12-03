Причина зимней апатии: врач рассказала, что может влиять на ваше настроение

Фото иллюстративное / © Credits

Прохладная погода и ранние ночи часто могут вызвать резкую смену настроения у людей. В некоторых случаях это может быть связано с сезонным аффективным расстройством (САР), но медики предостерегают: причиной этому может быть распространенный дефицит железа, который легко спутать с обычной зимней апатией.

Об этом пишет The Mirror.

Лондонский врач общей практики Сермед Межер рассказал, что железо — это необходимый минерал для человеческого организма, который имеет важное значение для транспортировки кислорода в крови и для различных метаболических процессов.

«Более миллиарда людей страдают от низкого уровня железа. Это самый массовый дефицит питательных веществ, зафиксированный в мире. Его влияние на дофамин гораздо больше, чем это может показаться, на первый взгляд. Дофамин производится из аминокислоты под названием «тирозин» в течение определенного периода, и фермент, который выполняет первый шаг, нуждается в железе», — рассказал Межер.

При дефиците железа у человека часто наблюдается нарушение работы путей, связанных с выработкой дофамина / © Credits

По его словам, при дефиците железа у человека часто наблюдается нарушение работы путей, связанных с выработкой дофамина, и которые контролируют такие вещи, как: ощущение счастья или вознаграждения, самоконтроль и социальное поведение.

Однако эту проблему можно решить. Доктор Межер уверяет: как только уровень железа восстановится, ваше самочувствие улучшится.

Чтобы ускорить этот процесс, вам стоит придерживаться двух простых правил:

принимать добавки с железом вместе с витамином С;

не пить кофе или чай в течение двух часов до и двух часов после приема таблеток.

Кроме того, изменения в рационе также могут помочь повысить уровень железа. Продукты, которые богаты железом:

темно-листовая зелень, такая как кресс-салат и кудрявая капуста

обогащенные железом злаки и хлеб

мясные продукты

сухофрукты, включая абрикосы, чернослив и изюм

бобовые (фасоль, горох и чечевица)

Сермед Межер также назвал другие признаки, которые могут сигнализировать о дефиците железа в вашем организме:

усталость и отсутствие энергии;

одышка;

учащенное сердцебиение;

необычно бледный цвет лица;

головные боли.

Если вы подозреваете, что у вас дефицит железа, специалисты советуют обратиться к семейному врачу

