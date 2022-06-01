Категория
Здоровье
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Приедет ли к вам "скорая" во время комендантского часа: правила вызова бригады экстренной помощи

Дата публикации
Просмотры
692
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Приедет ли к вам "скорая" во время комендантского часа: правила вызова бригады экстренной помощи

Фото: УНИАН

Ответ – да.

Приедет ли ко мне "скорая" во время комендантского часа? Медики продолжают работать круглосуточно и выезжают на вызовы даже во время комендантского часа.

Но пациентам следует помнить условия, при которых следует вызвать бригаду экстренной помощи.

Минздрав публикует подробную информацию, когда пациенту нужна "скорая".

©

Читайте также:

Следующая публикация