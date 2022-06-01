Приедет ли к вам "скорая" во время комендантского часа: правила вызова бригады экстренной помощи

Ответ – да.
Приедет ли ко мне "скорая" во время комендантского часа? Медики продолжают работать круглосуточно и выезжают на вызовы даже во время комендантского часа.
Но пациентам следует помнить условия, при которых следует вызвать бригаду экстренной помощи.
Минздрав публикует подробную информацию, когда пациенту нужна "скорая".
Читайте также:
- По миру распространяется обезьяна оспа: заболели преимущественно мужчины, но установить источник заражения не удается
- Танкисты в Луганской области останавливают наступления врагов и часто сами оказываются под огнем
- В селе на Черниговщине россияне разрушили все дома, местным совсем негде и на что жить