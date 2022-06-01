Приедет ли к вам "скорая" во время комендантского часа: правила вызова бригады экстренной помощи

Приедет ли к вам "скорая" во время комендантского часа: правила вызова бригады экстренной помощи

Ответ – да.

Приедет ли ко мне "скорая" во время комендантского часа? Медики продолжают работать круглосуточно и выезжают на вызовы даже во время комендантского часа.

Но пациентам следует помнить условия, при которых следует вызвать бригаду экстренной помощи.

Минздрав публикует подробную информацию, когда пациенту нужна "скорая".

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