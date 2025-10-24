Витамины

Все больше людей дополняют свой рацион витаминными добавками, пытаясь укрепить здоровье. Однако диетологи предупреждают: не все добавки безопасны. По ее словам, чрезмерное их употребление может быть таким же вредным, как и потребление ультраобработанных продуктов.

Об этом сообщило издание LADbible.

«Люди считают, что пищевые добавки полезны, и хотя некоторые из них могут быть полезными, другие могут быть такими же вредными для здоровья, как и ультраобработанные продукты, если их регулярно употреблять в больших количествах», — отметила диетолог Кэрол Грейнджер в комментарии изданию Express.

Диетолог Эйми Бенбоу добавляет, что не все витамины одинаковы. Она советует внимательно читать состав и обращать внимание на форму — капсулы обычно содержат меньше синтетических компонентов, чем таблетки. Эксперт также предостерегает от белых таблеток, поскольку они часто содержат диоксид титана — вещество, запрещенное Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов.

Еще одна опасность — передозировка. По данным BBC, некоторые популярные добавки, которые рекламируют инфлюенсеры, могут содержать в 5-10 раз больше рекомендуемой суточной нормы витаминов. Избыток витамина D может привести к судорогам или даже коме, а чрезмерное количество витамина А — к боли, интоксикации и смерти.

Специалисты отмечают, что получение витаминов остается важным для здоровья, но лучший путь — здоровое питание и активный образ жизни.

В то же время руководитель аптеки Superdrug Ниам Макмиллан заявила, что не все добавки опасны: большинство проходит строгое тестирование перед попаданием на рынок.

