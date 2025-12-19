Прием витаминов вслепую: почему это вредит и как избежать ошибок

Витамины / © Associated Press

Витаминные добавки часто воспринимают как простой способ поддержать здоровье, иммунитет или уровень энергии. Однако медицинские специалисты отмечают: неправильный подход к их приему может не только свести пользу на нет, но и привести к нежелательным последствиям для организма. Именно поэтому важно знать самые распространенные ошибки при употреблении витаминов и понимать, как их избежать.

TSN.ua проанализировал материалы Cureka, Office of Dietary Supplements Национального института здоровья США (NIH) и публикации практиков в сфере нутрициологии, чтобы выяснить, какие ошибки при приеме витаминов случаются чаще всего, как неправильные дозы и сочетания добавок влияют на организм и почему врачи советуют не принимать витамины без анализов и консультации со специалистом.

Организму человека необходимы 13 незаменимых витаминов — в частности A, витамины группы B, C, D, E и K. Они участвуют в росте и развитии, поддерживают иммунную систему, способствуют нормальной работе гормонов, укрепляют кости и помогают заживлять раны. Основным источником этих веществ должна быть пища, а добавки применяют преимущественно для коррекции дефицитов.

Одна из ключевых ошибок — начинать прием витаминов без предварительного обследования. Специалисты советуют перед этим сдать анализы крови, чтобы определить реальный уровень питательных веществ. Без такой проверки люди часто принимают добавки «на всякий случай», хотя организм может не нуждаться в отдельных витаминах или уже получать их в достаточном количестве из рациона.

Еще одно распространенное заблуждение — воспринимать добавки как замену полноценного питания. Врачи подчеркивают: даже самые качественные витаминные комплексы не могут компенсировать недостаток питательных веществ в ежедневном меню. Добавки лишь дополняют рацион и помогают при подтвержденном дефиците, но не делают человека здоровым без сбалансированного питания.

Не менее важным является вопрос дозировки. Распространенное убеждение, что «больше — лучше», в случае с витаминами не работает. Чрезмерное потребление может вызвать побочные эффекты — от сухости губ, головной боли и тошноты до более серьезных проблем, в частности нарушений работы печени. Это касается не только жирорастворимых, но и отдельных водорастворимых витаминов группы B, для которых установлены безопасные верхние пределы потребления.

Специалисты также советуют внимательно относиться к выбору самих добавок. Перед покупкой стоит читать этикетку, проверять состав, наличие аллергенов, условия хранения и срок годности. Качество ингредиентов и репутация производителя имеют значение, ведь от этого зависит безопасность и эффективность продукта.

Отдельного внимания требует правильное время приема и сочетание витаминов. Например, жирорастворимые витамины A, D, E и K лучше усваиваются вместе с пищей, содержащей жиры. Витамин C способствует лучшему усвоению железа, но в то же время может снижать усвоение витамина B12, если принимать их одновременно. Также известно, что витамин K может влиять на действие препаратов для разжижения крови, в частности варфарина, поэтому в таких случаях необходима консультация врача.

Медики отмечают: рекомендуемые суточные нормы витаминов учитывают поступление из всех источников — пищи, напитков и добавок. Поэтому дополнительный прием не всегда нужен, если организм уже получает необходимое количество питательных веществ. Исключения касаются отдельных ситуаций, в частности повышенных потребностей у определенных групп населения.

Специалисты советуют внимательно следить за реакцией организма на добавки. Если во время приема появляются побочные эффекты — головная боль, тошнота, раздражение или другие непривычные симптомы, стоит прекратить употребление и обратиться к врачу.

В целом эксперты сходятся во мнении: витаминные добавки могут быть полезными, но только при условии взвешенного подхода. Анализы, консультация со специалистом, соблюдение дозировок и правил сочетания помогут избежать типичных ошибок и сделать прием витаминов действительно безопасным и эффективным.

