Приготовление пищи на газовых плитах опасно для здоровья детей — ученые

По словам ученых, диоксид азота вредит легким и может вызвать воспаление дыхательных путей.

При приготовлении пищи на газовых плитах выделяется диоксид азота, который может спровоцировать возникновение бронхиальной астмы у детей. К такому выводу пришли нидерландские ученые, измерявшие качество воздуха в домах в семи европейских странах.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет, подготовленный по заказу группы по энергоэффективности Clasp.

Ученые провели исследование в 247 домах и обнаружили, что средний уровень диоксида азота (NO2) был почти вдвое выше в доме людей, которые готовили еду на газовой плите, чем у тех, где готовили на электрической.

В каждом четвертом доме, где находились газовые плиты для приготовления пищи, фиксировали превышение допустимых уровней загрязнения воздуха, установленных ВОЗ. Однако ни в одном доме, где использовали электрические плиты, таких нарушений не было.

По словам ученых, диоксид азота вредит легким и может вызвать воспаление дыхательных путей.

"Ученым давно известна связь между газовыми плитами и детской астмой, хотя они не доказали причинно-следственной связи между ними", — говорится в отчете.

Исследователи рекомендуют правительствам изменить правила кухонных приборов, а компаниям прекратить производство и установку газовых плит и духовок. Потребителям рекомендуют перейти на электрические плиты и проветривать кухни с помощью вытяжек и открытых окон.

В ходе исследования были выбраны дома, хозяева которых не курят сигареты и расположены вдали от больших дорог и заводов, чтобы уменьшить влияние других источников загрязнения.

Напомним, эксперты объяснили, сколько чашек кофе можно употреблять в течение дня.

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