Опасное сочетание: что грозит тем, кто худеет с помощью препаратов и курит вейп

Препараты для похудения и вейп: почему их не рекомендуется сочетать / © Associated Press

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Людям, принимающим препараты для похудения группы GLP-1, в частности Wegovy и Mounjaro, рекомендуется отказаться от вейпинга и курения. Сочетание никотина с такими препаратами может усугублять некоторые побочные эффекты лечения.

Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на врача Кристал Уайли из Asda Online Doctor.

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По её словам, прямого химического взаимодействия между никотиновыми вейпами и препаратами GLP-1 на данный момент не выявлено. Однако и никотин, и средства для похудения могут оказывать влияние на желудочно-кишечный тракт.

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По этой причине вейпинг или курение во время лечения могут усилить тошноту, расстройства пищеварения и кислотный рефлюкс. Дополнительный риск возникает в случае рвоты или снижения потребления жидкости — употребление никотина в таких условиях может повышать вероятность обезвоживания.

Именно поэтому врач рекомендует людям, планирующим начать лечение препаратами GLP-1, заранее сообщить врачу о курении или использовании электронных сигарет.

В то же время имеются предварительные данные, свидетельствующие о том, что в ходе такого лечения некоторым людям может стать легче отказаться от никотина. Препараты GLP-1 имитируют действие кишечного гормона, помогая уменьшать чувство голода и замедлять пищеварение. Также изучается их возможное влияние на другие виды влечений и импульсивное поведение.

В отчете «The Signal in the Food Noise» 24,4% участников, куривших до начала лечения с целью похудения, сообщили об уменьшении желания употреблять табак или никотин.

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Впрочем, Уайли подчеркнула, что этих данных пока недостаточно для окончательных выводов. Препараты GLP-1 не одобрены в качестве средств для отказа от курения или вейпинга, а их возможное влияние на никотиновую зависимость требует дальнейших исследований.

Напомним, ранее, на фоне стремительного распространения препаратов для похудения, врачи объяснили, чем отличаются эти методы, кому они могут подходить и какие побочные эффекты могут вызывать.

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