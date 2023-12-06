Пришлось бросить школу: девушка с невероятно редким заболеванием чихает 12000 раз в день

Американка страдает редким заболеванием и чихает по 12000 раз в день.

Об этом пишет ladbible.com.

Школьница непрерывно тянется за салфеткой, поскольку просто не может остановить чихание. Кейтлин Торнли говорит, что ее странное состояние здоровья удивительно болезненное, поскольку ее тело постоянно готовится к следующему приступу – даже всю ночь, поскольку она еще чихает во сне.

В возрасте 12 лет она внезапно начала чихать, выходя из урока игры на кларнете в своей школе в Техасе, США, объясняя это тем, что все начиналось как небольшие всплески. Кейтлин сначала предположила, что это могла быть аллергическая реакция и думала, что это скоро пройдет. Но этого не случилось.

Девушка заявила, что странная проблема лишь усугубилась: она чихала до 20 раз в минуту, что в сумме составляет колоссальные 12 000 раз в день.

Она рассказала ABC News: "Было всего несколько чиханий здесь и там, но к тому времени, когда я легла спать, за ту ночь я чихнула 30 раз".

Следующие недели ее приступы чихания начали длиться до 15 минут, а это означало, что Кейтлин едва могла закончить предложение. В результате ей пришлось покинуть школу и отказаться от игры на кларнете в группе из-за странного состояния.

Ее мама Эрика Ходжес сказала: "Она не может ходить в школу или делать что-нибудь нормальное. Она не может хорошо есть, ей приходится пить. Она не может пить. Это влияет на все".

Медики Техасской детской больницы в Хьюстоне попытались разобраться в загадочной ситуации с чиханьем и в том, что его повлекло за собой, но были очень озадачены этой уникальной историей.

Делясь своими подозрениями, доктор Меред Парнс сказал: "У нее было какое-то забавное ощущение, которое она описала в носу, и эта часть ее истории очень характерна для тиков".

Кейтлин посетила шесть врачей, когда ее история была обнародована в сентябре в 2015 году, и все они исключили аллергию и наличие вируса, что поставило их в тупик. Ее родители все больше беспокоились о непрерывном чихании дочери и загадочной причине этого.

Отец девочки, Тревис, вспоминал случай, когда у Кейтлин произошел эпизод, продолжавшийся 45 минут подряд.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, самое продолжительное нападение чихания длилось 976 дней.

Тревис сказал: "Она несколько раз кричала от боли, и все, что я могу сделать, это просто крепко держать ее и ждать, пока она заснет. Трудно смотреть".

Кейтлин Торнли / Фото: скриншот с видео

Но Тревис и Эрика все еще надеялись, что кто-нибудь предложит ответы о состоянии Кейтлин.

"Иногда мне хочется ненадолго покинуть свое тело и понаблюдать за тем, как я сплю", — сказала девушка. "Ибо даже во сне я чихаю". Отвлечься ей помогает любимая музыка – Кейтлин слушает The Beatles.

Несмотря на прошедшие восемь лет, официальной информации о состоянии Кейтлин не было.

Напомним, девушка случайно проглотила 20-сантиметровую зубную щетку. Она рассказала, как это произошло.

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