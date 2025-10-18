Приступы мигрени: от каких продуктов следует отказаться

Мигрень — распространенное и крайне неприятное заболевание / © www.credits

Люди, склонные к мигрени, отличаются чувствительностью к определенным продуктам питания. От приема пищи до развития реакции на какой-либо продукт может пройти от 30 минут до 72 часов, поэтому достаточно трудно определить ее.

Врач Фелипе Брамбилла предупредил, что некоторые продукты могут усиливать мигрень, пишет Terra.

«На мигрень влияет множество факторов, а диета — один из важнейших», — подчеркнул Брамбилла.

Он посоветовал людям с этим заболеванием отказаться от шоколада, выдержанных сыров, искусственных подсластителей, кофе и других напитков с высоким содержанием кофеина, а также ветчины, салями и колбасы.

В то же время, по словам врача, некоторые продукты, напротив, полезны для облегчения мигрени. Среди них он выделил имбирь, рыбу с высоким содержанием омега-3 — жирных кислот, темно-зеленые листовые овощи, семена и масличные культуры. Кроме того, следует пить больше воды.

