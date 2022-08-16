Прививка людей с хроническими болезнями: почему следует сделать вакцинацию

Об этом пишет Минздрав.

Длительное влияние заболевания может ослабить иммунитет человека, а органы и системы организма будут работать хуже. Это делает людей с хроническими болезнями более уязвимыми к различным инфекциям, у них более тяжелое течение заболеваний и больше осложнений. Именно поэтому этим людям врачи советуют обязательно делать все необходимые и рекомендованные прививки. Исключение – наличие противопоказаний.

Фото: moz.gov.ua

Надежда, имеющая аутоиммунный тиреоидит, из Южноукраинска рассказала, что аутоиммунный тиреоидит – это такая болезнь, когда собственная иммунная система уничтожает щитовку и уменьшается. Поэтому я каждое утро выпиваю таблетку гормонов, которые не производит мой организм.

«У меня есть все необходимые прививки, которые нужно получить в детстве. Недавно мы с мужем вместе ходили на ревакцинацию от дифтерии и столбняка, которую взрослые должны делать каждые 10 лет. У него была температура и немного болела рука, а у меня вообще не было ничего. Тем, кто колеблется, нужно ли делать прививки людям с хроническими болезнями – найдите адекватного доказательного врача, чтобы узнать больше о себе, своих болезнях и своем организме», — пояснила девушка.

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