Прививка ребенку без карты: что важно знать

Во время войны важно соблюдать календарь профилактических прививок и обеспечить себе и ребенку полную защиту.

Если вы находитесь в другом городе и не можете прививаться у врача, с которым подписана декларация, вы можете вакцинироваться в ближайшей больнице.

Об этом сообщили в Минздраве.

Все данные о прививках начиная с прошлого года вносятся в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). То есть врач сможет потом увидеть вакцинальный статус ребенка.

Получение печатной справки является необязательным, но по запросу/требованию родителей врач может выдать Справку о проведенных прививках. Все последующие прививки будут также вноситься в эту справку и ЕСОЗ.

"Вакцинация — единственный способ защититься от потенциально смертельных недугов и возможность избежать дополнительных нагрузок и на здоровье граждан, и на систему здравоохранения в целом. Ежегодно вакцинация спасает 2-3 млн человек во всем мире от опасных заболеваний и ежегодно предотвращает 1, 5 млн летальных исходов в результате инфекционных болезней", — заявляют медики.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.