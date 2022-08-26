Прививки, которые должны быть у украинцев старше 25 лет: простые советы

Думаете, повзрослели и можно расслабиться и забыть о прививках?
Защиту нужно продолжать и усиливать, особенно сейчас в войну.
Об этом пишет uaheath в Instagram.
Проверьте, есть ли у вас все прививки, и если нет, пополните свои health points, чтобы уверенно победить в борьбе с опасными болезнями.
Прививки, которые должны быть у человека 25+
В Украине утвержден Календарь профилактических прививок. Основной массив прививок человек получает до 16 лет, а затем требуется дополнительная защита – ревакцинация каждые 10 лет. То есть 16+10=25+
Столбняк и дифтерия
Именно та прививка, которую нужно делать каждые 10 лет до конца жизни.
Проверьте, есть ли у вас ревакцинация, если нет – не медлите, потому что в войну риск заболеть столбняком и дифтерию растет.
Можно сделать в любой клинике бесплатно.
Кир
Это обязательная прививка, делать ее нужно было еще в детстве (в 1 и 6 лет). Но вдруг вам не делали – очень важно наверстать.
Корь сама по себе очень опасна, а во взрослом возрасте может переноситься труднее.
Последняя вспышка кори в Украине была в 2017-2019 годах, и новая вспышка вполне возможна.
Детям прививки делают бесплатно, а вот взрослым нужно искать за деньги в частных клиниках или покупать вакцину в аптеке и делать прививки в поликлинике.
Гепатит В
Прививка от гепатита B стала обязательной в 2000 годах, поэтому все родившиеся раньше, скорее всего, не вакцинированы.
Сейчас кто-либо может оказаться в ситуации, когда нужно будет хирургически зашивать раны или понадобится переливание крови, поэтому риск заражения вирусом гепатита B возрастает.
Привиться можно за деньги в частных клиниках (или аптека+поликлиника).
Пневмококк
Как COVID-19, так и грипп могут осложняться бактериальной пневмонией. Ее самая распространенная причина – пневмококк. Поэтому если ты в группе риска заболеть гриппом или ковидом (имеешь сопутствующие заболевания, беременна, контактируешь по работе с большим количеством людей) – защити себя и вакцинируйся.
Прививка доступна в частных клиниках.
Ветрянка
Если не болели в детстве, то следует привиться. Взрослые могут болеть с осложнениями, и это точно куда неприятнее и опаснее, чем 2 уколы.
Особенно важно вакцинироваться женщинам, которые планируют забеременеть. Ветрянка опасна для беременных, а вакцинироваться против нее во время вынашивания младенца нельзя.
Прививка доступна в частных клиниках.
COVID-19
Война, скопление людей, новые варианты Омикрона, рост заболеваемости и осенняя волна. Аргументов достаточно.
Прививка бесплатна в любом доступном пункте прививок. Ознакомиться с перечнем пунктов и центров вакцинации от COVID-19 можно по ссылке здесь.
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