Привычки, которые крадут годы жизни: врачи назвали топ скрытых угроз

Какие привычки воруют годы жизни / © Unsplash

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Когда речь заходит о здоровье, большинство людей сразу думает о стандартном наборе советов: правильно питаться, регулярно тренироваться, не курить и пользоваться солнцезащитным кремом. Но врачи рассказали, что на самом деле чаще всего приводит к ним людей и какие обыденные привычки укорачивают жизнь.

Об этом пишет Daily Mail.

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Какие обыденные привычки укорачивают жизнь

Наибольшие угрозы долголетию скрываются в привычках людей, которым они почти не придают значения. На условиях анонимности специалисты поделились бытовыми проблемами, которые людям стоит воспринимать серьезнее, чтобы жить дольше.

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Врачи советуют пересмотреть вашу домашнюю рутину, ведь одна из самых распространенных травм, которую можно было бы легко предотвратить, — это падение с лестниц или крыш во время уборки.

«Чистить водосточные желоба самостоятельно и никому об этом не сказать… Звучит так, будто это редкость. Но это не так», — говорит врач.

В социальных сетях люди поделились своим неудачным опытом падений с лестницы и стремянок. У большинства — сломанные ноги, но у некоторых — раздробленные пятки, инвалидности и множество операций.

Специалист по охране труда во время строительства говорит, что дома стремянку нужно использовать только для подъема, а не в качестве рабочей платформы для уборки или других дел. Для работ дома лучше использовать вертикальные леса.

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Еще одна популярная причина, которая сокращает жизнь и часто приводит людей к врачам, — плохой сон. Сон обычно первым идет в жертву, когда график становится слишком плотным. Однако постоянный дефицит сна систематически вредит здоровью и скапливается годами.

Один из врачей, чьи смены регулярно превышали 28 часов, признался, что увидев последствия недосыпания у пациентов, полностью пересмотрел собственное отношение к отдыху.

«Смены по 28 часов со знанием недостатков недосыпа — одна из причин, почему я не рекомендую свою работу».

Научные исследования четко связывают хроническую нехватку сна с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, депрессии и снижения иммунитета.

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Еще один фактор, на который люди мало обращают внимания, — это стресс. Специалисты объясняют: стресс — это не просто плохое настроение, это целая лавина физиологических изменений. Учащенное сердцебиение, боль в груди, проблемы с дыханием и пищеварением, мышечные зажимы, головные боли и даже проблемы со зрением — все это последствия длительного пребывания организма в режиме «бей или беги».

Хронический стресс существенно повышает риск инсульта, инфаркта, расстройств кишечника и выгорания. Исследование Калифорнийского университета 2018 показало, что длительная тревожность и депрессия создают для сердца такую же нагрузку, как курение или ожирение. Короткая угроза помогает собраться, но отсутствие паузы для восстановления уничтожает организм.

Люди часто обращаются к врачам с проблемами зрения и слуха.

«Я думаю, что мы, врачи, недостаточно подчеркиваем риск потери слуха от влияния шума», — говорит специалист.

Громкая музыка в наушниках во время поездок, концерты или работа на шумном производстве действуют медленно. Вредное влияние накапливается годами. Кроме слуха, медики призывают не забывать о солнцезащитных очках — они защищают сетчатку и снижают риск макулодистрофии, которая является одной из главных причин слепоты в пожилом возрасте.

Сосуды, тревожные расстройства у мужчин и отношения с семьей: как влияют на продолжительность жизни

Врачи добавляют, что сидячий образ жизни уничтожает сосуды. Человеческое тело биологически не приспособлено часами оставаться в одном положении. Чтобы снизить вред, медики советуют использовать столы с регулировкой высоты для работы стоя или беговые дорожки.

Длительное сиденье повышает риск диабета 2-го типа, сердечных патологий и преждевременной смерти даже у тех людей, которые регулярно ходят в спортзал после работы.

Медики выделяют еще одну редко проблему, которую редко замечают, — тревожные расстройства у мужчин старшего возраста. По наблюдениям врачей, многие мужчины этого возраста полагаются на своих жен как на единственный источник эмоциональной поддержки. Утрата партнера для них становится катастрофой.

Без умения преодолевать стресс и распознавать свое состояние, неизлеченная тревожность годами разрушает их сон, отношения и физическое здоровье.

Одна из медсестер призналась, что привычка, которую она больше всего хотела бы изменить в пациентах, вообще не касается спортзала или диет. Это то, как люди обращаются с теми, кто о них заботится:

«Слишком часто я вижу, как мам, пап, братьев и сестер, мужчин и жен унижают, словесно оскорбляют и презирают только потому, что они пытаются быть частью жизни пациента», — делится медсестра.

Все эти советы сводятся к мнению, что долголетие формируется каждый день, ведь каждое мелкое действие влияет на ваше физическое и ментальное состояние. Избежать преждевременной смерти можно, если немного больше заботиться о себе и своей безопасности.

7 продуктов для долголетия

Ученые выделяют семь групп продуктов, регулярное потребление которых поддерживает сердце, мозг и метаболизм, а также снижает риск хронических заболеваний: орехи, жирная морская рыба, бобовые, зеленые листовые овощи, ягоды, оливковое масло Extra Virgin и цельнозерновые продукты.

В то же время исследователи отмечают, что здоровое питание является частью пути к долголетию. Важно существенно ограничить употребление ультраобработанных продуктов, соли, сахара и сладких напитков.

Для поддержания здоровья также нужно заботиться о качественном сне, балансе отдыха, постоянном движении, отказе от табака и алкоголя, контроле веса и избегании стресса.

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