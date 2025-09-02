Привычки, которые вредят мозгу: 5 ошибок, которые притупляют ум

Мозг / © Pixabay

Реклама

Под влиянием постоянного стресса и многозадачности люди часто приобретают привычки, которые вредят мозгу, даже не осознавая этого. Эксперт из Гарварда Т. Александр Пуутио назвал пять основных факторов, которые постепенно притупляют интеллект.

Об этом сообщило издание Psychology Today.

1. Отсутствие саморазвития

Многие считают, что интеллектуальные способности являются врожденными и неизменными. На самом деле их можно развивать благодаря обучению и новому опыту. Если пренебрегать саморазвитием, умственные навыки постепенно ослабевают.

Реклама

2. Недостаточный сон

Сон — это не только отдых, в это время мозг обрабатывает и закрепляет полученную в течение дня информацию. Хроническая нехватка сна ухудшает память, внимание, когнитивные способности, настроение и скорость реакции.

3. Употребление алкоголя

Алкоголь разрушает нейроны и снижает способность мыслить логически. Исследования показывают, что он повышает риск сосудистых поражений мозга и болезни Альцгеймера. При этом даже умеренное употребление алкоголя негативно влияет на когнитивные функции.

4. Отсутствие планов и структуры

Мозг лучше работает тогда, когда имеет четкие цели, задачи и дедлайны. Без планирования растет прокрастинация, а производительность и исполнительные функции снижаются.

5. Токсичное окружение

Человеку сложно развиваться в среде, где доминирует критика и негатив. Такое окружение постепенно демотивирует, мешает саморазвитию и снижает интеллектуальный уровень.

Реклама

Пуутио подчеркивает: своевременное осознание этих привычек и работа над их устранением помогают сохранить ясность ума и повысить продуктивность.

Напомним, ранее мы писали, какие тревожные симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать после 40 лет и почему.