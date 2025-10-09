Привычный молочный продукт защитит зубы — его употребляют все украинцы

Кефир / © Pixabay

Кефир помогает снижать риск кариеса и воспаления десен за счет воздействия на микрофлору полости рта.

Об этом говорится в журнале Dentistry Journal.

Выяснилось, что регулярное употребление кефира уменьшало количество Streptococcus mutans — ключевых «кариесогенных» бактерий, ослабляло образование зубного налета и улучшало показатели пародонтита.

Предполагаемый механизм — пробиотическое действие кефирных микроорганизмов (прежде всего лактобацил и бифидобактерий), которые конкурируют с патогенами, производят органические кислоты и антимикробные соединения, стабилизируя экосистему полости рта.

Важно и то, что кефир — живой ферментированный продукт. У иммунокомпрометированных пациентов любые пробиотики требуют осторожности и консультации врача.

