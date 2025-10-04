ТСН в социальных сетях

Категория
Категория
Здоровье
Привычный напиток, который употребляют все украинцы, поможет снизить риск рака печени.

Ученые назвали полезным употребление чая в случае рака печени.

У людей, которые пьют чай, меньше шансов заболеть раком печени

Люди, которые пьют чай, имеют меньше шансов заболеть раком печени / © Associated Press

Регулярное употребление чая может стать дополнительным и доступным способом снизить риск рака печени, особенно для людей с группами повышенного риска.

Об этом говорится в исследовании Nutrients.

В эксперименте приняли участие более 2 тысяч пациентов с диагностированным раком печени и почти 8 тысяч человек без заболевания.

Исследователи сравнили привычки участников, включая потребление чая, наличие вируса гепатита B и C, курение, употребление алкоголя и качество питьевой воды.

Выяснилось, что люди, которые на момент исследования продолжали пить чай, имели на 49% меньший риск развития рака печени по сравнению с непьющими чай. В то же время у тех, кто перестал пить чай, риск, наоборот, оказался выше среднего.

Особенно заметно было защитное действие чая у тех, кто употреблял алкоголь: напиток снижал вероятность рака печени почти наполовину. Авторы считают, что антиоксиданты и полифенолы в чае могут играть ключевую роль в этих процессах.

Ранее сообщалось, что газировка, энергетики, алкоголь и даже некоторые соки могут наносить неожиданный вред вашим волосам.

