Признаки рака можно не заметить: онколог назвал 7 участков тела, которые стоит проверить

Рак кожи: какие 7 участков тела рекомендует проверять онколог / © Фото из открытых источников

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Меланома — один из самых опасных видов рака кожи — может появиться не только на открытых участках тела, которые регулярно подвергаются воздействию солнца. Подозрительные изменения иногда возникают в местах, скрытых волосами или одеждой, поэтому при самообследовании их легко пропустить.

Об этом рассказал радиационный онколог и медицинский директор Центра протонной терапии в Праге доктор Иржи Кубес, сообщает издание Express.

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Специалист призывает следить за изменениями на коже в течение всего года, а не только в конце лета. Повреждения, которым подвергается кожа со временем, имеют накопительный эффект, а некоторые подозрительные признаки могут проявиться не сразу.

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Где могут скрываться подозрительные изменения

Во время самообследования легко упустить кожу головы и участки у линии роста волос. Родинки и пятна в этих местах могут долго оставаться незамеченными, особенно если волосы густые. Чтобы лучше рассмотреть кожу, волосы можно постепенно раздвигать расчёской или попросить кого-нибудь помочь с осмотром.

Особого внимания требуют также уши и области за ними. Самостоятельно осмотреть верхнюю и заднюю части ушей, а также складки бывает непросто, поэтому для проверки может понадобиться зеркало.

Не менее сложно заметить изменения на спине и плечах, особенно между лопатками. По словам онколога, проверять эти участки только на ощупь недостаточно: так можно не заметить, что родинка изменила цвет или её контуры стали другими.

К зонам, которые часто остаются без внимания, относятся кожа под грудью, живот и другие складки тела. Образования в этих местах нередко оказываются доброкачественными. В то же время новые пятна, а также те, которые начали меняться, кровоточить или долго не заживают, следует показать врачу.

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Специалист рекомендует проверять также ягодицы и паховую область. Они в основном защищены от прямых солнечных лучей, однако это не означает, что риска нет: меланома может возникнуть и на тех частях тела, которые обычно остаются закрытыми.

При осмотре ног важно не ограничиваться только теми местами, которые легко увидеть. Стоит проверить заднюю поверхность ног, кожу за коленями и около лодыжек. Именно эти зоны можно случайно пропустить, поскольку люди чаще осматривают переднюю часть бедер и голеней.

Онколог рекомендует особенно внимательно осматривать подошвы, пальцы ног и ногти. Например, тёмную полосу под ногтем не следует сразу списывать на ушиб, если человек не получал травмы или эта полоса не смещается по мере отрастания ногтя. Меланома на ладонях, подошвах или под ногтями встречается редко, однако из-за их расположения такие изменения можно легко не заметить.

На какие признаки следует обратить внимание

При самообследовании следует обратить внимание на асимметрию родинки, неровные края и неоднородную окраску. Важное значение имеют также любые заметные изменения её размера, формы или общего вида.

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Не стоит игнорировать и другие симптомы — зуд, кровоточивость, образование корочек, а также появление пятна, которое заметно отличается от остальных родинок на теле.

В то же время доктор Кубес предостерегает от поспешных выводов: большинство родинок не представляют опасности, а необычное пятно еще не свидетельствует об онкологическом заболевании. Самостоятельный осмотр или сравнение фотографий не заменяют профессиональной диагностики. Если на теле появилось новое образование, имеющаяся родинка начала меняться или ранка на коже долго не заживает, стоит обратиться к врачу.

Напомним, ранее мы сообщали, что деменция может проявляться задолго до постановки диагноза. Некоторые ранние симптомы легко не заметить или ошибочно списать на обычные возрастные изменения.

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