Проблемы с памятью: эксперты рассказали, как распознать ранние признаки деменции зимой
Эксперты предупреждают, что изменения личности и тревожность могут быть симптомами специфических видов деменции.
Первые признаки деменции могут маскироваться под обычную зимнюю усталость или плохое настроение. Эксперты предупреждают, что один ключевой симптом, который возникает вместе с другими тревожными сигналами, требует безотлагательного визита к семейному врачу.
Daily Express
Деменция — это синдром или группа связанных симптомов, которые связаны с постепенным снижением функций мозга. Она может привести к потере памяти, изменениям в поведении и даже трудностям с передвижением.
Однако на ранних стадиях, симптомы деменции могут быть едва заметными, а в некоторых случаях их можно спутать с другим заболеванием.
Согласно данным благотворительной организации «Dementia UK», ранними признаками деменции являются: плохое настроение, тревожность или депрессия.
Однако эти симптомы также могут быть признаком сезонного аффективного расстройства (САР — тип депрессии, который возникает зимой и исчезает летом).
В свою очередь «Dementia UK» рассказывает о других ранних признаках деменции, таких как:
проблемы с памятью и концентрацией внимания;
трудности с речью и общением (поиск правильных слов и слежение за разговором);
трудности с планированием, решением проблем и принятием решений;
дезориентация в пространстве;
изменения в поведении (нетерпеливость, замкнутость).
«Первые тревожные изменения при деменции может обнаружить как и сам человек, так и его ближайшее окружение — родные, друзья или коллеги. Однако потеря памяти не всегда является первым сигналом. Так, при лобно-височной деменции в начале чаще меняются поведение и личность. Особенно это характерно для людей с ранним началом заболевания (до 65 лет), которые на начальных стадиях реже жалуются на проблемы с памятью», — отметили специалисты.
Благотворительная организация также отметила, что изменения настроения могут быть симптомами двух специфических типов деменции: сосудистой и деменции с тельцами Леви.
Сосудистая деменция может вызвать «изменения настроения, поведения и личности», тогда как деменция с тельцами Леви может привести к чрезмерной тревожности и депрессии.
В то же время в «Dementia UK» отметили, что многие из вышеперечисленных симптомов могут быть признаками других физических или психических заболеваний, например: проблем со щитовидной железой, менопаузы, дефицита витамина B12, депрессии, тревоги, стресса на работе или проблем в отношениях.
Если вы заметили у себя или же у своих родных подобные симптомы, специалисты призывают обратиться к семейному врачу.
