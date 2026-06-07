Продажу энергетиков детям хотят запретить: что известно об инициативе

Продажу энергетиков детям хотят запретить / © Unsplash

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В Норвегии хотят запретить продажу энергетиков детям. В частности, потому, что в стране фиксируют рост потребления энергетических напитков среди молодежи. Более половины подростков в возрасте 13–15 лет уже пьют энергетики.

Об этом сообщает NRK.

В Норвегии предлагают запретить энергетики для детей

Рост популярности энергетиков среди подростков пугает медиков и власть. В правительстве не исключают вариант введения дополнительных ограничений.

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Согласно новому отчету Норвежского института общественного здоровья (FHI) энергетики стали частью повседневной жизни для большого количества подростков. В течение 2024-2025 годов 56% подростков в возрасте 13-15 лет регулярно или даже каждый день потребляли энергетики.

Ученые предупреждают, что высокое содержание кофеина в энергетиках может оказывать негативное влияние на здоровье подростков. В частности, провоцировать нарушения сна, повышенный уровень тревожности, учащенное сердцебиение и головные боли. Имеются риски развития зависимости от кофеина у подростков.

«Мы видим, что энергетические напитки стали частью повседневной жизни многих молодых людей», — сообщила ученая FHI Марианна Хоуп Абель.

В Норвегии уже действует ограничение на продажу энергетиков — покупать их можно только людям, достигшим 16 лет.

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Министр здравоохранения Ян Кристиан Вестре назвал статистику тревожной и не исключил дальнейших шагов властей.

Подросток Санна Морсет поделилась, что употребляет энергетики примерно четыре раза в неделю, ведь они «освежают» и помогают, если день был изнурительным и долгим. Девушка добавила, что не думает, что энергетики оказывают на нее большое влияние.

«Пью примерно один в день. Это немного тревожный сигнал, но я, наверное, пью их ради вкуса», — говорит 18-летний Эспер Хоэм.

Исследователям интересно, какое влияние будет иметь возрастное ограничение.

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«Мы ожидаем, что это обеспечит достаточно эффективную защиту для детей среднего школьного возраста и младших», — добавила Марианна Хоуп Абель.

Кардиолог назвал напитки, медленно разрушающие организм

Напомним, известный кардиолог и кардиохирург Джереми Лондон назвал сладкие газированные напитки «жидкой смертью» и внес их в список четырех вещей, которых он категорически избегает для долголетия.

По словам врача, люди часто не осознают, сколько калорий и чистого сахара потребляют с каждым глотком газировки. Кроме того, в свой антирейтинг наибольших угроз для здоровья специалист включил курение, в частности вейпинг, алкоголь, а также ультраобработанные продукты из муки и пшеницы.

Вредное влияние газированных напитков подтверждают и клинические исследования. Как отметил доктор Уильям Ли в подкасте ZOE Science & Nutrition, высокое потребление таких напитков, насыщенных искусственными добавками, красителями, консервантами и сахаром, оказывает накопительный эффект.

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Систематическое употребление газировки напрямую связано с развитием метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также с повышенным риском возникновения рака.

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