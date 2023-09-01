Продлить свою жизнь на десятки лет – это реально: врачи раскрыли секреты долголетия

Медики и ученые уже давно выяснили, что продолжительность жизни зависит не только от наследственности. Специалисты заявляют, даже если генетика подкачала, то здоровое питание и физические упражнения или просто прогулки помогут продлить жизнь на десятки лет. Есть такие способы, которые не требуют чрезмерных усилий или излишних затрат на медицинские процедуры. В статье собрано 5 простых, но эффективных методов, которые помогут укрепить свое здоровье и продлить жизнь на многие годы.

Как продлить продолжительность своей жизни: ТОП-5 методов

Добавить в питание продукты с низким содержанием калорий. Ученые говорят, что если в повседневном питании будут преобладать такие продукты, то продолжительность жизни будет продлена до четырех лет. К таким продуктам относятся субпродукты, морепродукты и нежирная морская рыба, овощи, ягоды и фрукты, зерновые культуры. Регулярное кратковременное голодание. Если на непродолжительное время воздерживаться от еды, это облегчит нагрузку на пищеварительные органы, продлит продолжительность жизни и целостность клеток организма. Наиболее удобная и комфортная голодовка, по выводам врачей, может быть следующей: в 16:00 нужно ужинать, а завтракать в 08:00. Это не повредит организму, а окажет лишь положительное влияние на состояние здоровья. Образованность и эрудиция. Активный мозг продлевает человеку жизнь – это общеизвестный факт. Ученые доказали, что один год обучения в высшем учебном заведении прибавляет одиннадцать месяцев жизни. А еще высшее образование способствует тому, чтобы прожить более осознанную жизнь, не прибегая к плохим привычкам, которые вредят здоровью. Физическая активность. Движение – это жизнь, а регулярные физические упражнения – это долгая жизнь. Те люди, которые занимаются физкультурой по 30 минут в день или ходят на свежем воздухе, не имеют сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому тем, кто занимается зарядкой, не грозит смерть от инсульта или инфаркта. Медицинские препараты. Ученые доказали, что смесь двух препаратов: противораковые таблетки и флаваноиды позволяет на 65% снизить риск преждевременной смерти. Поскольку эти медикаменты уничтожают дефектные клетки и уменьшают воспаление в организме.

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