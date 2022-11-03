Продлят жизнь на десять лет: эксперт по здоровому питанию назвала шесть суперпродуктов

Если вы хотите значительно продлить продолжительность жизни, стоит уже сегодня задуматься об изменении рациона питания. Ведь есть продукты, которые могут улучшить ваше здоровье и самочувствие.

Конечно, никто из нас не в силах спрогнозировать, сколько человек проживет. Однако последние данные свидетельствуют, что с помощью корректировки рациона питания можно значительно продлить свою жизнь.

Как рассказала специалист по здоровому питанию Меган Росси, нужно регулярно употреблять шесть "суперпродуктов". Ее советы базируются на исследованиях, опубликованных в журнале PLOS Medicine. Результаты показали, что если человек будет добавлять в рацион больше продуктов растительного происхождения, то сможет прожить на десять лет дольше.

Список шести продуктов, которые нужно включить в свой ежедневный рацион:

фрукты;

овощи;

бобовые;

злаки;

орехи;

специи и травы.

К примеру, если ежедневно съедать 20 г орехов, можно продлить свою жизнь на 2 года. А если перейти на злаки, можно увеличить продолжительность жизни еще на 3 года.

Также Росси рекомендует так планировать свой рацион, чтобы в неделю съедать не менее 30 различных продуктов растительного происхождения. Сделать это достаточно просто, если обратить внимание на всевозможные бобовые.

Почему эти продукты помогают продлить жизнь

Все дело в том, что продукты растительного происхождения "питают" те полезные бактерии, которые живут в кишечнике. В свою очередь, эти бактерии помогают укрепить иммунитет и урегулировать гормональный фон.

После изучения данных различных исследований по продолжительности жизни, диет и Global Burden of Disease (особое исследование "Глобальное бремя заболеваний"), ученым удалось определить состояние населения по всему миру.

Проанализировав результаты, стало ясно, что продолжительность жизни часто зависит от количества овощей, фруктов, злаков, бобовых, орехов, молочных продуктов, яиц, переработанного и красного мяса, сладких напитков и т.п., которые люди добавляют в свой рацион.

Так что авторам удалось создать оптимальную диету долголетия. Она включает в себя обилие различных бобовых (горох, фасоль, нут, чечевица), злаков (пшеница, овес, коричневый рис, ячмень), орехов. А вот красное и переработанное мясо следует потреблять по-минимуму.

Если соблюдать такую диету от 20 лет всю свою жизнь, это помогает продлить его продолжительность на десять лет у мужчин и женщин. Если же перейти на диету долголетия в возрасте 60 лет, то продолжительность жизни увеличится на не менее 8 лет. Когда начать в 80 лет, можно прожить на 3,5 лет дольше.

Конечно, не всегда удается полностью поменять свой рацион. Но ученые уверены: даже если перейти на "более реалистичный" рацион с большим количеством фруктов и овощей, можно на более чем 6 лет увеличить продолжительность жизни у женщин и более семи лет у мужчин.

Следует обратить внимание, что физическая активность – еще одна важная составляющая долголетия. Чтобы оставаться здоровыми, нужно заниматься спортом и следить за количеством своей физической нагрузки. Его должно быть не менее 150 минут в неделю.