Продукты, которые диетологи советуют добавить в рацион зимой: список на каждый день

Зимой организм работает в условиях стресса: мы больше времени проводим в закрытых помещениях, меньше видим солнца, а респираторные вирусы циркулируют активнее. Врачи и диетологи отмечают: одна из самых простых вещей, которую мы можем сделать для иммунитета, — ежедневно добавлять в рацион правильные продукты, богатые витаминами, минералами, антиоксидантами и «правильными» жирами.

TSN.ua проанализировал материалы Chinmaya Mission Hospital и Healthline, чтобы выяснить, какие продукты лучше всего укрепляют иммунитет зимой и почему именно они должны быть в ежедневном рационе.

Почему зимой так важно следить за питанием

Эксперты напоминают: в холодный сезон чаще обостряются простуды, грипп, COVID-19 и другие респираторные инфекции. На это работают сразу несколько факторов:

мы теснее контактируем друг с другом в закрытых помещениях;

вирусы дольше остаются в воздухе из-за сухости и низкой влажности;

из-за меньшего воздействия солнечного света падает уровень витамина D, который непосредственно влияет на иммунитет.

Диетологи подчеркивают: сбалансированный рацион с акцентом на овощи, фрукты, цельные продукты, полезные жиры, пробиотики и специи может стать дополнительной защитой от сезонных болезней.

Что стоит есть зимой

Специалисты советуют делать овощи базой каждого приема пищи, особенно корнеплоды и зимнюю зелень. Они содержат витамины A, C, K, клетчатку и важные минералы.

Среди рекомендуемых овощей:

морковь, редис, брюква, репа — источники бета-каротина, витамина С и клетчатки;

цветная капуста — богата витамином С и антиоксидантами;

брюссельская капуста, мангольд, различные виды капусты (в частности краснокочанная) — содержат клетчатку, витамины и соединения с противовоспалительными свойствами;

сладкий картофель — еще один источник бета-каротина и полезных углеводов;

Такие овощи хорошо работают в супах с невысоким содержанием соли, рагу, запеканках или как гарнир.

Отдельная рекомендация — листовая зелень, которая имеет высокую плотность полезных веществ:

кале — один из самых питательных видов, содержит витамины А, С, К, группы В, а также клетчатку и антиоксиданты;

шпинат — важный источник витамина С и железа;

капуста разных видов, в том числе краснокочанная — содержит антиоксиданты, клетчатку и глюкозинолаты с противовоспалительным действием;

петрушка — добавляет в рацион витамины, железо и кальций.

Диетологи советуют сочетать тарелку зеленой салатной смеси с нежирным белком — например, с курицей или лососем.

Зимой стоит делать особый акцент делают на фруктах и ягодах, богатых витамином С и антиоксидантами:

цитрусовые: апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы, мандарины — поддерживают иммунитет и добавляют свежести в рацион;

яблоки — содержат клетчатку и антиоксиданты, удобны как ежедневный перекус;

гуава — очень богата витамином С и поддерживает работу иммунной системы;

гранат — способствует здоровью сердца благодаря высокому содержанию антиоксидантов;

виноград — обеспечивает антиоксиданты и естественную сладость;

ягоды (клубника, черника, ежевика, малина) — добавляют клетчатку, витамины С и К1 и антиоксиданты.

Диетологи предлагают употреблять ягоды не только свежими, но и добавлять их в овсянку или йогурт вместо калорийных десертов.

Еще одна важная группа зимнего рациона — орехи, семена, полезные жиры и ферментированные продукты.

Специалисты выделяют:

миндаль и другие орехи — богаты витамином Е и полезными жирами, горстка в день уже дает ощутимую пользу;

грецкие орехи, семена льна — источники омега-3 жирных кислот;

жирная рыба (например, лосось) — дает организму и полезные жиры, и витамин D;

авокадо — поставляет здоровые жиры и поддерживает чувство сытости;

оливковое масло первого отжима — содержит полифенолы и антиоксиданты.

Отдельный блок — ферментированные продукты: йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи содержат пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника. А состояние микробиома, по словам диетологов, тесно связано с работой иммунной системы.

Дополнительно эксперты советуют обратить внимание на специи, которые можно добавлять в повседневные блюда. В частности куркума, корица, имбирь, орегано, розмарин, чеснок, семена черного тмина помогают повысить плотность питательных веществ в рационе и обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Некоторые из них также имеют согревающий эффект, что особенно уместно зимой.

Из-за меньшего количества солнца организму часто не хватает витамина D. Врачи отмечают важность продуктов, которые его содержат рыба, яйца, молочные продукты, обогащенные витамином D каши.

Что стоит ограничить зимой

На фоне праздников и постоянных угощений легко превысить «лимит» сахара и вредных жиров. Эксперты предупреждают:

сладости, десерты, торты, выпечка в чрезмерном количестве дают резкие скачки энергии и могут ослаблять иммунный ответ;

продукты с трансжирами — жаренные во фритюре закуски — повышают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и вредят сосудам;

избыток добавленного сахара и алкоголя тоже работает против иммунитета.

Специалисты советуют позволять себе праздничные лакомства, но в небольших порциях и не ежедневно.

Какие советы помогут оставаться здоровым зимой

Врачи напоминают, что питание — лишь одно из звеньев защиты. Чтобы уменьшить риски респираторных инфекций зимой, важны также достаточный и качественный сон, регулярные физические упражнения, отказ от табака и минимизация алкоголя, хорошая гигиена рук и проветривание помещений, поддержание водного баланса в течение дня.

