Переработанное мясо – бекон, ветчина, сосиски – действительно вызывают рак / © Pixabay

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Привычные продукты, которые многие люди едят едва ли не каждый день, могут вызвать развитие рака. Врачи советуют оставить их для редких случаев.

Об этом пишет издание Еxpress.

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Врач Асия Маул назвала два продукта — речь идет о беконе и колбасах.

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«Бекон и колбасы не нужно полностью запрещать, но их лучше воспринимать как продукты для особых случаев, а не как основу ежедневного завтрака», — посоветовала врач.

Она приводит данные исследований, согласно которым химические вещества, которые естественно содержатся в мясе или добавляются при его переработке, могут повреждать клетки кишечника. Накопление таких повреждений способно повышать риск рака.

Кроме того, многие продукты из переработанного мяса содержат значительное количество соли и насыщенных жиров. По словам Маул, это может способствовать повышению АД и уровня холестерина LDL — двух факторов риска сердечных заболеваний.

Врачи советуют употреблять не больше 70 граммов красного и переработанного мяса в день. Маул подчеркивает, что это максимальный средний показатель, а не количество, к которому нужно стремиться каждый день.

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В докладе ВОЗ говорится, что 50 г переработанного мяса в день, а это менее двух кусочков бекона, повышает риск заболевания раком прямой кишки на 18%.

Переработанным мясом считают продукт, который модифицировали, чтобы продлить его срок годности или изменить вкус. Например, речь идет о копчении, консервации, добавлении соли или других консервантов. Именно то, что добавляется к мясу, содержит риски заболевания раком.

Ранее сообщалось, что некоторые привычные продукты могут не только снабжать организм необходимыми питательными веществами, но и способствовать снижению риска развития онкологических заболеваний.

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