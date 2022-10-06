Продукты, которые снизят влияние радиации и защитят от последствий радиационной аварии или ядерной атаки

В последнее время многие пишут об угрозе ядерного удара. Как защитить организм от радиации — читайте в материале ТСН.ua

Радиация наносит огромный вред не только в результате ядерного удара или радиационной аварии, но и когда попадает в организм человека с зараженными продуктами и напитками. В свою очередь, продукты могут снизить влияние радиации

Что нужно знать, чтобы защитить свой организм от радиации, рассказывает врач-диетолог Оксана Скитылинская.

По словам диетологии, питание и пищевые продукты могут оказывать прямое противорадиационное действие, то есть снижать дозу.

Какие продукты как обрабатывать, чтобы снизить накопление в организме основных дозообразующих элементов

Молочные продукты . Цельное молоко имеет способность больше накапливать цезий и стронций (до 100%), обезжиренное молоко — чуть меньше (85-92%), гораздо меньше — сливки (15-8%), обезжиренный сыр (10-12%), масло ( 2,5-1,5%), топленое масло практически не содержит радионуклидов (0%). Поэтому если употреблять молочную продукцию, то лучшее масло, сыр и сметану , во время их приготовления, большинство радиоактивных веществ переходит в молочную сыворотку и масленку.

. Цельное молоко имеет способность больше накапливать цезий и стронций (до 100%), обезжиренное молоко — чуть меньше (85-92%), гораздо меньше — сливки (15-8%), обезжиренный сыр (10-12%), масло ( 2,5-1,5%), топленое масло практически не содержит радионуклидов (0%). Поэтому , во время их приготовления, большинство радиоактивных веществ переходит в молочную сыворотку и масленку. Овощи. Механическая чистка так же как и тщательная мойка зелени, овощей, ягод, фруктов в чистой воде удаляет до 40% радионуклидов. Варка овощей – до 60-80%. Поэтому врач советует салаты готовить из вареных овощей. А поскольку в вареных овощах мало витаминов, дополнительно употреблять витамины в первую очередь витамина С.

Механическая чистка так же как и тщательная мойка зелени, овощей, ягод, фруктов в чистой воде удаляет до 40% радионуклидов. Варка овощей – до 60-80%. Поэтому врач советует салаты А поскольку в вареных овощах мало витаминов, дополнительно употреблять витамины в первую очередь витамина С. Шампиньоны не употреблять в сыром виде и не жарить, а обязательно отваривать . В отваре переходит почти 85% цезия.

не употреблять в сыром виде и не жарить, а обязательно . В отваре переходит почти 85% цезия. Мясо и рыбу только отваривают, потому что в бульон переходит до 50% радионуклидов. Ни в коем случае не использовать для варки бульона кости.

только потому что в бульон переходит до 50% радионуклидов. Ни в коем случае не использовать для варки бульона кости. В яйцах радионуклиды больше накапливаются в скорлупе. При варке целых яиц радионуклиды могут переходить в само яйцо, поэтому нужно их жарить.

Какие вещества и продукты являются блокаторами и декорпорантами – веществами, которые блокируют радионуклиды или ускоряют их выведение из организма

В первую очередь, это радиопротекторы – продукты, не влияющие на накопление радиоактивных веществ, однако уменьшающие их вредное действие.

Среди радиопротекторов антиоксиданты и продукты, содержащие антиоксиданты:

токоферолы (природный витамин Е — в ростках пшеницы),

витамин С в повышенных дозах (в естественной форме его много в шиповнике, смородине),

витамин А — в печени трески, говяжьей, куриной печени,

каротиноиды — в моркови, помидорах, томатной пасте,

селен — в луке, чесноке, сале,

полифенолы — кверцетин в настое луковой шелухи, гречке,

рутины, катехины в зеленом и черном чае.

Блокаторы поступления связывают радионуклиды в пищеварительной системе - это растительные полимеры, различные виды пищевых волокон (клетчатка, целлюлоза, пектин, лигнин, альгинаты).

Где их можна найти:

Кклетчатки много в пшеничных и ржаных отрубях.

Лигнаны – в семенах льна и в молотом сезаме, они ускоряют движение кишечного содержимого по кишечнику, способствуют желчевыделению и связыванию желчью вредных веществ.

Пектины —в яблоках печеных, свекле вареной, свекловичном жмыхе, кожице лимона и апельсина, смородине, роже, ячмене, рисе нешлифованном.

Фитаты — в горохе и фасоли, альгинаты в морской капусте и агар-агар).

Соки с мякоттью - морковный, овощной, вишневый.

Полезные продукты, которые блокируют радионуклиды — это цукаты из лимона и апельсина, смородина перетертая с сахаром, агар-агар, сухая морская капуста или в консервах, сушеные яблоки, пастила, мармелад, сушеные пластинки свеклы, моркови.

Блокаторы накопления — продукты, которые уменьшают накопление радионуклидов в организме в целом и в определенных органах, например, в костях и щитовидной железе. Это химические аналоги радионуклидов, которые поступают в организм при радиационном загрязнении. Химическим аналогом радиоизотопов цезия является калий, стронция – кальций, йода – стабильный йод. Поэтому таблетки кальция глюконата и йодида калия (или 5% спиртового йода) — это простые и эффективные средства. Но их нельзя просто так принимать для профилактики. Только при необходимости.

Декорпоранты образуют с радиоактивными веществами комплексные соединения, легко выводимые из организма. Это богатые белками продукты, в первую очередь серосодержащие аминокислоты – L-цистеин, которые есть в желтках яиц, яйцах,а также потогонные и легкие мочегонные чаи, адаптогены – лимонник, женьшень, эхинацея.

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