Продукты, которые "убивают" оргазм

Кофе снижает потенцию / © Pixabay

Некоторые продукты и пищевые привычки могут влиять на сексуальное здоровье и, в частности, на способность испытывать оргазм. Потребление некоторых продуктов может снижать либидо, нарушать кровообращение или отрицательно влиять на гормональный баланс, что в результате может убивать оргазм.

Список продуктов, снижающих сексуальное желание

Сахар

Сахар приводит к колебаниям уровня глюкозы в крови, что может привести к быстрой усталости. Чувство усталости и отсутствие энергии — это прямой путь к снижению сексуального желания и способности достичь оргазма.

Продукты, богатые обработанными углеводами

К примеру, белый хлеб, макароны из рафинированной муки и сладкие закуски также негативно влияют на сексуальное здоровье. Чрезмерное потребление обработанных углеводов влечет за собой колебание уровня инсулина, что приводит к снижению уровня тестостерона.

Соль

Чрезмерное потребление соли может приводить к повышению кровяного давления, что в свою очередь ухудшает кровообращение. Плохое кровообращение снижает приток крови к половым органам, что необходимо для достижения оргазма. Ухудшение кровотока может привести к проблемам с эрекцией у мужчин и снижению чувствительности у женщин.

Жирная пища

Такая пища способствует накоплению холестерина в артериях, что сужает их и осложняет кровоток в половые органы. Это может привести к снижению чувствительности и проблем с достижением оргазма у обоих полов.

Кофе

Чрезмерное употребление кофеина может повышать уровень тревожности и нарушать сон, что в конечном итоге отрицательно сказывается на сексуальном желании.

Молочные продукты

Они считаются полезными, но многие ест их в слишком большом количестве. Между тем, мороженое, творог, сметана и другие молочные продукты — это источник насыщенного жира, усвоение которого требует от организма достаточно серьезных усилий. Когда организм тратит много ресурсов на пищеварение, это снижает тонус, а вместе с ним и сексуальное настроение.

