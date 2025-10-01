ТСН в социальных сетях

Продукты, которые ухудшают память: их употребляют все украинцы

Переработанное мясо и сладкие напитки усугубляют проблемы с памятью — это показало новое исследование.

Эксперты назвали продукты, которые могут ухудшить память с возрастом

Эксперты назвали продукты, которые могут ухудшить память с возрастом / © Pixabay

Определенные категории ультрапереработанных продуктов особенно опасны для мозга. В частности, переработанное мясо и сладкие газированные напитки сильнее других связаны с когнитивными нарушениями у людей.

Это показало исследование, результаты которого опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Выяснилось, что ежедневное употребление хотя бы одной порции переработанного мяса повышает риск проблем с памятью на 17%, а каждая порция газировки добавляет еще 6%. У тех, кто регулярно совмещает оба продукта, снижение когнитивных функций наступает заметно быстрее.

По словам экспертов, именно эти продукты стали главным фактором риска, в то время как другие ультрапереработанные блюда не показали столь выраженного влияния на мозг во время исследования.

Ученые советуют отдавать предпочтение менее обработанному мясу, готовить дома и заменять газированные напитки водой.

«Простые изменения в рационе могут реально снизить риск преждевременного снижения когнитивных функций и развития деменции», — посоветовали исследователи.

Ранее сообщалось, что некалорийные подсластители, широко применяемые в диетических продуктах и напитках, могут влиять на работу мозга, вызывая реакции, связанные с усилением аппетита.

