Продукты – лидеры пищевых отравлений: перечень и признаки плохого качества еды

С точки зрения пищевого отравления потенциально опасными могут быть блюда, которые после приготовления еще некоторое время сохранялись. Но и свежеприготовленные продукты могут вызвать неприятные симптомы.

В плане развития пищевых отравлений наиболее опасными продуктами являются:

молочные продукты;

яйца;

мясные блюда;

кондитерские изделия с кремом;

рыбные блюда;

маринады; домашние консервы;

зелень и корнеплоды;

продукты, требующие хранения в холоде и скоропортящихся;

продукты, в которых была нарушена целостность упаковки или сроки хранения;

кулинарные изделия, при подготовке которых были нарушены санитарные нормы.

Самым очевидным признаком сомнительного качества пищи является именно истекший срок годности. Но также во время похода в супермаркет нужно обратить внимание на другие факторы:

Заметно нарушена упаковка продукта (есть вмятины, нечеткие краски, потертости). Крышка консервы сдулась. У продукта нехарактерный запах. Изменены вкус и цвет продукта. Продукт имеет неоднородную консистенцию слоями. На дне есть осадок, прозрачность нарушена.

Пищевое отравление: что о нем нужно знать

Пищевое отравление – это расстройство пищеварения, которое возникает после употребления недоброкачественных или испорченных продуктов. Даже если еда кажется нормальной снаружи и имеет характерный для нее вкус, все равно отравление может возникнуть из-за наличия токсичных микроорганизмов, которые еще недостаточно размножились, чтобы испортить блюдо.

Растениями тоже можно отравиться. Особенно если они содержат растительные, химические или животные яды. Например, несъедобные грибы, съедобные грибы, собранные вдоль трасс и т.д. Опасность для жизни представляет употребление ядовитых ягод (волчье лыко, белена и т.п.).

Основные симптомы пищевого отравления

повышенная температура (37-37,5 ° С до 39-40 ° С);

недомогание, потеря аппетита;

рвота и тошнота;

боли спазмового характера;

расстройство стула, вздутие живота;

понижение давления, появление холодного пота;

двоение в глазах, нарушение зрения;

нарушение мышечного тонуса;

сильное слюноотделение;

проблемы с периферической нервной системой;

нарушение работы головного мозга;

признаки обезвоживания из-за потери жидкости.

Первые симптомы могут появиться уже с 1-2 до 6-8 часов после употребления испорченного продукта. Они постепенно прогрессируют в последующие 1-2 дня. Без оказания правильной помощи пищевое отравление может нанести серьезный вред здоровью.

Пищевые отравления: как минимизировать риски

Важно соблюдать следующие правила:

Личная гигиена – руки и продукты перед едой или приготовлением блюда нужно обязательно мыть. Если вы собираетесь разбить яйцо, лучше мойте его с мылом. Разделочные доски и ножи нужно тщательно очищать — особенно после того, как вы резали сырое мясо. Лучше пользоваться отдельными досками для сырого мяса, рыбы, хлеба, овощей и т.п. Перед приготовлением мясо следует размораживать. Всегда полностью прожаривать мясо и рыбу – не стоит есть полусырые продукты. Готовить порционно – а если осталось блюдо, его лучше хранить в холодильнике не более 3 дней. В одном отсеке не держать готовые продукты и сырое мясо, рыбу. Не есть картофель, который позеленел или пророс.

При первых признаках отравления важно оказать организму первую медицинскую помощь. Например, выпить солевое слабительное (сульфат магния), а затем любое растительное масло для связывания токсинов.

Читайте также: