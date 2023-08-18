Продукты, ухудшающие настроение и вызывающие эмоциональное истощение

Какую пищу нужно исключить из своего рациона, чтобы иметь хорошее настроение.

Мы привыкли заедать все проблемы и тревожные состояния чем-нибудь вкусненьким. Поскольку это самый простой способ улучшить свое настроение. Но есть такая пища, которую не следует употреблять, ведь эти продукты и напитки способны снижать гормон радости – серотонин. Этот гормон очень важен для человека, он помогает регулировать и восстанавливать функции мозга и тела, улучшая настроение, сон, здоровье костей, свертываемость крови и память. А еще серотонин называют «гормоном счастья», поэтому он оказывает прямое влияние на наше эмоциональное состояние. Какие продукты следует исключить из своего рациона, чтобы предотвратить плохое настроение, – читайте дальше.

Продукты, содержащие трансжиры

Трансжиры – это ненасыщенные жиры, содержащиеся во многих продуктах питания и неоднозначно влияющие на здоровье человека. И еще они могут негативно влиять на настроение. Поэтому нейробиологи советуют исключить из рациона или снизить потребление полуфабрикатов, соленых закусок, чипсов и картофеля фри. Кроме трансжиров такие продукты еще содержат рафинированные углеводы и избыток соли. Это приводит к энергетическим всплескам и сбоям в организме, которые связаны с плохим настроением и истощением.

Переработанные продукты питания

Запрещается злоупотреблять колбасами и мясными консервами, поскольку такие продукты оказывают влияние на здоровье пищеварительной системы организма. А самая большая часть серотонина производится именно в кишечнике. Не следует злоупотреблять также упакованным мясом, содержащим энергосберегающие консерванты и добавки, вызывающие перепады настроения.

Алкогольные и газированные напитки

Небольшое количество алкоголя вначале может повысить настроение, но чрезмерное употребление приводит к депрессиям и болезням печени.

Сладкие газированные напитки способны повышать уровень сахара в крови человека. Даже диетическая сладкая вода не решит проблему, поскольку содержит подсластители, которые также влияют на настроение, в частности способны вызывать беспокойство.

Продукты, улучшающие настроение

Специалисты рекомендуют есть орехи, сыр и красную рыбу. Такие продукты насыщают организм полезными витаминами и способствуют улучшению настроения.

Также очень популярным антидепрессантом является банан. Эти фрукты содержат витамин В, который поднимает настроение и улучшает общее эмоциональное самочувствие.

Очень полезны для эмоционального самочувствия овсяная и гречневая каши. Поскольку в зернах содержится триптофан, который при переваривании организмом выделяет серотонин.

Можно также есть мясо птицы, яйца, бобы и домашние колбасные изделия. Эти продукты богаты белком, который улучшает настроение человека и заряжает энергией.

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