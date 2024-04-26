Продюсера, умершего восемь раз подряд, сравнили с Росомахой за "регенеративные способности"

Писатель и продюсер восемь раз умирал и возвращался к жизни. Теперь Эвана Вассерстрома сравнивают с Росомахой за его "регенеративные способности".

Об этом пишет LAD Bible.

Американцу было 40 лет, когда он почувствовал жжение в левой руке и позвонил в службу 911. Как оказалось, у мужчины из Нью-Джерси случился самый сильный сердечный приступ.

Когда подъехала машина скорой помощи, он буквально упал в объятия медиков у двери. Им удалось привести его в чувство в машине скорой помощи, а затем срочно доставить в ближайшую больницу Сидарс-Синай. По дороге туда американец умирал еще пять раз. Затем это произошло еще дважды, прежде чем он отправился на операцию.

Самый долгий из этих моментов длился примерно две минуты, и каждый раз Эван был технически мертв на 30-40 секунд.

После восьмой прямой линии его состояние стабилизировалось и во время операции ему имплантировали два стента. Затем мужчину срочно доставили в отделение интенсивной терапии, где его поместили в медикаментозную кому на пять дней и подключили аппарат ЭКМО, который помогал сердцу биться. Ему также ввели более 20 внутривенных лекарств через шею после того, как его органы начали отказывать.

Когда врачи отключили Эвана от аппарата ЭКМО, они подготовили его семью к худшему, поскольку не были уверены, что он выживет. И даже если его можно было реабилитировать, они считали, что ему понадобится не менее двух лет, чтобы снова ходить и говорить.

Однако, к удивлению, он "ожил" всего через несколько часов. Мужчина был растерян и попытался сбежать.

"Я проснулся в растерянной панике. Врач и две медсестры спросили меня, как меня зовут и слышу ли я их. Я был настолько растерян, что им пришлось связать мои запястья и косточки, и я подумал, что меня похитили", – сказал он.

"В конце концов в комнату привели мою маму. Увидев ее, я достаточно успокоился, чтобы осознать, что я нахожусь в больнице. Я схватил ее за руку и сказал: "Мама, я не хочу умирать!". Но она ответила: "Ты не умрешь. Ты уже умер".

Врачи были в шоке, что ему вообще хватило сил двигаться, не говоря уже о том, что его нужно было удерживать.

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На следующий день органы Эвана вернулись в нормальное состояние, и это было самое быстрое выздоровление за всю историю больницы. Всего через полтора дня пребывания в отделении интенсивной терапии его перевели в обычную больничную палату, в которой он пробыл еще три дня, прежде чем отправиться домой.

Сердечный приступ у него произошел из-за 100% закупорки главной артерии сердца. У Эвана также была закупорка на 70% второй артерии.

Сейчас ему 48 лет, и он дружит с фельдшером Эдом, реанимировавшим его шесть раз из восьми, прежде чем он попал в больницу.

"Он признался мне, что подумывал об увольнении, поскольку на тот момент он проработал там десять лет, но то, что он оживил меня, вдохновило его достаточно, чтобы остаться на этой работе. Это дало ему новый взгляд на свою работу", — сказал Эван.

После инцидента "Росомаха" сказал, что он "чрезмерно активно" помогал другим.

Напомним, женщина организовала смерть путем эвтаназии в свой день рождения 25 апреля. Она решила умереть в день своего 34-летия.

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