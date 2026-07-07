Фрукты / иллюстративное фото / © iStock

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Чтобы защитить сердце от опасных заболеваний, иногда достаточно просто пересмотреть свой ежедневный рацион, ведь сбалансированное питание остается одним из самых эффективных способов профилактики. Британский врач-кардиолог назвал четыре фрукта, регулярное употребление которых помогает существенно укрепить сосуды и снизить риск сердечных заболеваний.

Об этом пишет The Mirror.

Доктор медицинских наук и кардиолог Дэвид Мин среди наиболее полезных для сердечно--сосудистой системы плодов выделил яблоки, которые благодаря высокой концентрации антиоксидантов и клетчатки прекрасно нормализуют кровяное давление и уровень холестерина.

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Кроме того, врач советует обратить внимание на авокадо, поскольку оно является идеальным источником полезных мононенасыщенных жирных кислот, которые эффективно снижают уровень вредного холестерина (ЛПНП) и одновременно повышают уровень хорошего холестерина (ЛПВП).

Не менее важна для сердца и черника, которая буквально переполнена антиоксидантами и пищевыми волокнами. Доктор Мин сравнивает эти ягоды с надежными охранниками сосудов, ведь они сдерживают опасные свободные радикалы, помогают снижать давление, улучшают эластичность артерий и поддерживают здоровый липидный профиль крови.

Коллега Дэвида Мина, кардиолог Одри Т. Дамрен, добавляет к этому списку апельсины. Помимо мощного запаса витамина С, эти цитрусовые содержат уникальные вещества — флаваноны. Они комплексно защищают сердечно-сосудистую систему: снижают давление, подавляют внутренние воспалительные процессы, улучшают показатели холестерина и помогают организму правильно контролировать уровень сахара в крови.

Что вызывает сердечные заболевания

Сердечные заболевания обычно вызваны накоплением жировых отложений на стенках артерий, окружающих сердце. Эти отложения сужают артерии и ограничивают приток крови к сердцу.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупреждает, что вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает при наличии определенных факторов и вредных привычек. В частности, серьезная угроза для сердца возникает в следующих случаях:

у вас слишком высокий уровень холестерина в крови;

если вы ведете малоподвижный образ жизни и игнорируете регулярные физические нагрузки;

страдаете сахарным диабетом;

имеете проблему избыточного веса или ожирения;

если у вас есть наследственная предрасположенность, когда в вашей семье уже регистрировались случаи сердечно-сосудистых заболеваний.

Как можно предотвратить сердечные заболевания

Помимо регулярного употребления полезных фруктов, защитить сердце можно и другими проверенными методами. Прежде всего врачи советуют позаботиться о полноценном и сбалансированном ежедневном рационе, в котором сведено к минимуму количество вредных насыщенных жиров, а вместо этого много натуральной клетчатки. Среди дополнительных, но не менее важных шагов к здоровью сосудов специалисты выделяют следующие факторы:

регулярно занимайтесь спортом;

бросьте курить (если вы курите);

сократите употребление алкоголя;

регулярно измеряйте и поддерживайте в пределах нормы показатели артериального давления.

Какие еще продукты полезны для профилактики сердечных заболеваний

Рацион для здоровья сердца не ограничивается лишь несколькими фруктами, ведь полезных для сосудов продуктов гораздо больше. Важную роль в ежедневном меню играют разнообразные овощи, среди которых врачи особенно выделяют брокколи и любую листовую зелень, например, шпинат или капусту кале. Также стоит регулярно употреблять цельнозерновые продукты, в частности коричневый рис, киноа или выпечку из цельного зерна, которые снабжают организм сложной клетчаткой.

Источником необходимых микроэлементов станут качественные молочные продукты: натуральный йогурт, свежий творог и молоко. Особое внимание следует уделить нежирной белковой пище — курице, индейке, рыбе, яйцам, а также бобовым культурам.

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Кроме того, специалисты отмечают, что для поддержания эластичности сосудов чрезвычайно важны полезные моно- и полиненасыщенные жиры, которые организм может получить из орехов, семян, орехового масла, а также из оливкового, подсолнечного или кунжутного масла.

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